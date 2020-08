F1, Barcellona, Libere 2: Hamilton detta il passo

L'atteso caldo soffocante è arrivato a Barcellona per la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna per cui non deve sorprendere se Lewis Hamilton con le gomme Soft non è andato oltre 1'16"883, un tempo superiore di 59 millesimi rispetto a quello del mattino di Bottas. Con dieci gradi di asfalto in più (si sono visti 49 gradi) le Mercedes non hanno avuto problemi nel dettare legge nella simulazione da qualifica, con Valtteri Bottas relegato al secondo posto a 287 millesimi dall'esa-campione.

Le frecce nere non hanno problemi nel far valere la loro superiorità nel giro secco, mentre sembra ripetersi l'attitudine della Red Bull RB16 a sfruttare molto bene le gomme nel long run. E, allora, se Max Verstappen è terzo nella tabella dei tempi con 1'17"704 a otto decimi dalla vetta, stupisce l'eccellente comportamento dell'olandese nella simulazione di gara. La prestazione è tutta di Max, perché Alexander Albon è solo 13esimo con la seconda monoposto di Milton Keynes.

Al quarto posto, ma a poco più di un decimo da Verstappen è spuntato Daniel Ricciardo. L'australiano, in ombra questa mattina per un diverso lavoro finalizzato per la gara, ha tirato fuori il potenziale della Renault che ha limitato il distacco dalla W11 a meno di un secondo con 1'17"868 confermando la crescita della R.S.20 quando riesce a far funzionare le gomme nelle giusta finestra.

La sorpresa della giornata è certamente Romain Grosjean che si è arrampicato al quinto posto con la Haas: il francese è in palla dal primo turno con una VF-20 capace di mostrare un limite diverso da quello a cui ci ha abituati. Romain si è tolto il il gusto di stare davanti alla Ferrari di Charles Leclerc con la macchina clienti del Cavallino, mentre il compano di squadra, Kevin Magnussen continua a soffrire nella seconda parte del gruppo con un 16esimo posto che è in linea con il resto della stagione. Il transalpino, però, ha dovuto interrompere il suo long run a causa di un problema alla power unit 065/2.

Leclerc è sesto con 1'18"147 a 14 millesimi da Grosjean. La Ferrari mostra la sua attitudine a soffrire in qualifica, risultando solo la quinta forza nel giro secco, ma con l'ambizione di puntare alla terza in gara. Charles ha chiuso un buon giro, mentre non c'è riuscito Sebastian Vettel.

Il tedesco, sebbene sia staccato dal monegasco di poco più di un paio decimi, paga sei posizioni: domani in qualifica sarà determinante trovare un giro pulito e senza sbavature per mettere la Rossa nella posizione che merita. Seb sembra essersi ritrovato dopo la sostituzione del telaio.

Carlos Sainz è settimo con la McLaren a un decimo dal rientrante Sergio Perez con la Racing Point: la squadra di Silverstone non ha entusiasmato, visto che Lance Stroll è solo 11esimo, ridimensionando le ambizioni del padre del canadese.

Esteban Ocon si è portato nella top ten con la seconda Renault davanti a Pierre Gasly che continua a tenere alta la bandiera della AlphaTauri, con Daniil Kvyat, alle prese con problemi di assetto. relegato alla 15esima piazza.

Davanti al russo c'è Lando Norris con la McLaren. Le Alfa Romeo si sono tolte il gusto di lasciare le Williams in ultima fila e questa volta Kimi Raikkonen ha tirato fuori l'orgoglio per mettersi dietro Antonio Giovinazzi. I due sono separati nemmeno da un colpo di ciglia, vale a dire 64 millesimi di secondo.

Nicolas Latifi si è lasciato dietro George Russell nel derby Williams, anche se l'inglese ha saltato la prima sessione per consentire il debutto dell'isreìaeliano Roy Nissany.