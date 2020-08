F1, Barcellona, Libere 1: Mercedes rifila un secondo a tutti

La Mercedes fa il vuoto nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna. Valtteri Bottas è stato il più veloce con la W11 in 1'16"785 che è un tempo più veloce di 1"2 della sessione inizale dello scorso anno e 1" più lento della prima sessione dei test invernali (1'15"732) quando era fresco mentre questa mattina c'erano 29 gradi di aria e 42 gradi di asfalto.

Il finlandese, che ha colpito un uccello nel rettilineo opposto, ha preceduto di 39 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton: un niente che evidenzia la netta supremazia delle W11 a Montmelò, visto che a parità di gomme il primo degli inseguitori è Max Verstappen con la Red Bull staccata di 939 millesimi.

La RB16 non sembra avere la "birra" necessaria per impensierire le frecce d'argento, visto che alle spalle sente l'alitare delle Ferrari che non sono lontane. Charles Leclerc è quarto con 1'17"970 a due decimi dall'olandese. Un inizio che non è male per la SF1000 anche se il gap dalle Mercedes è pesante: 1"1. La Rossa si colloca a essere terza forza perché anche Sebastian Vettel con il telaio nuovo si porta a 11 millesimi dal compagno di squadra, confermando una ritrovata forma dopo le deludenti gare di Silverstone.

Il tedesco sembra rinfrancato di essere arrivato a ridosso del compagno di squadra che, a inizio turno, si è esibito in prove aerodinamiche a velocità costante con un vistoso rasterello pieno di sensori montato dietro alle ruote posteriori. A Charles, pilota che resta, è affidato il lavoro di sviluppo.

Al quinto posto stupisce Romain Grosjean con una ritrovata Haas: il francese con 1'18"291 è arrivato a quattro decimi dalla SF1000 anche se paga un secondo e mezzo dalle imprendibili Mercedes, mentre Kevin Magnussen è nono con l'altra VF-20.

Soltanto settimo è Sergio Perez al rientro in F1 dopo aver saltato le due gare di Silverstone per la positività al COVID-19 con la Racing Point, ma il messicano ha subito fatto meglio di Lance Stroll decimo. All'ottavo posto c'è Alexander Albon con la Red Bull: il confermato pilota anglo-thailandese non riesce a trovare il passo per avvicinare Verstappen e il distacco dall'arancione è imbarazzante, visto che arriva quasi al secondo.

Carlos Sainz è 11esimo con la migliore McLaren: anche lo spagnolo beneficia di una nuova scocca dopo i surriscaldamenti che lo hanno condizionato in Inghilterra. L'iberico ha messo solo a 11 millesimi Lando Norris, ma in mezzo alle due MCL35 si è infilato Esteban Ocon con la migliore Renault 12esima.

Daniel Ricciardo anche al Montmelò non ha cercato la prestazione lavorando per la gara: non deve sorprendere se è solo 18esimo: lo vedremo più avanti nel pomeriggio. Pierre Gasly è 14esimo con l'AlphaTauri, tre posizioni meglio di Daniil Kvyat.

Antonio Giovinazzi si è confermato davanti a Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo di 76 millesimi, ma la C39 è stata davanti alle due Williams. La squadra di Grove non ha schierato George Russell per far debuttare Roy Nissany con la FW43: l'israeliano, a prescidenre da un testacoda nella prime fasi, ha bene impressionato nel confronto con il più esperto Nicolas Latifi, 19esimo.