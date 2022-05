F1 | Barcellona, Libere 1: subito due Ferrari, ma Max non è lontano

Due Ferrari davanti con il nuovo pacchetto di aggiornamenti nel primo turno di prove libere del GP di Spagna, ma i tifosi del Cavallino non devono illudersi, perché Max Verstappen nell'unico tentativo con le gomme soft ha trovato molto traffico nell'ultimo tratto della pista di Barcellona, per cui non devono trarre in inganno i 336 millesimi che separano Charles Leclerc dal campione del mondo olandese.

Leclerc con la F1-75 è arrivato agevolmente a 1'19"828, un tempo ottenuto con la mescola C3, mentre nei test invernali Lewis Hamilton era arrivato a 1'19"134 potendo usare pneumatici più morbidi. Le Ferrari hanno accusato un po' di fastidioso sovrasterzo quando montavano le hard (gomma della gara) prima che venissero fatte delle modifiche al setup in funzione delle novità introdotte sulle rosse e si è vista anche una velocità massima decisamente migliore..

Carlos Sainz è arrivato a 79 millesimi dal compagno di squadra, traendo uguali impressioni dalla macchina, segno che la Ferrari sembra adattarsi bene alla pista spagnola. Verstappen ha preferito fare un mini long run per raccogliere dei dati per la gara e ha rinunciato a un secondo giro secco che cercherà pomeriggio, ma la sensazione è che si sia visto sostanzialmente un pareggio, almeno per ora. Max è sotto osservazione per un brutto impedimento nei confronti di George Russell che ha rischiato di tamponare la Red Bull: l'olandese non può essere sempre perdonato per le sue intemperanze!

Sulla seconda Red Bull è salito Yuri Vips, giovane pilota della F2 che ha preso il volante di Sergio Perez: il rookie è stato incaricato di effettuare dei test in curva con il volante usato con il massimo angolo alle curve 4, 5 e 10 per forzare l'idroguida e vedere se si ripetevano i guai che hanno dato fastidio in passato a Verstappen.

Il ragazzo era ultimo degli ultimi con un distacco di circa 10 secondi, ma poi a fine sessione lo hanno lasciato libero e si è portato a un secondo da Nicholas Latifi, 19esimo, preceduto da un altro debuttante, Nick De Vries chiamato sulla Williams al posto di Alexander Albon. Il campione di FE ha subito mostrato le sue qualità, alimentando le voci di una sua possibile promozione futura nel team di Grove.

Il quarto posto è stato colto da George Russell con la rinnovata Mercedes. L'inglese ha lasciato Lewis Hamilton al sesto posto, distanziato di oltre due decimi. Fra i due si è infilato Fernando Alonso con una buona Alpine. La domanda è: la W13 ha fatto un passo avanti? Nella guidabilità senz'altro sì, ma nelle prestazioni paga i soliti sette decimi di sempre. Brutto segnale...

Lando Norris è settimo con la nuova McLaren: il team di Woking gli ha riservato le modifiche, mentre Daniel Ricciardo, nono, ha girato con la MCL36 in versione standard. Il mezzo secondo di differenza indica che la strada intrapresa è quella giusta.

Fra le vetture papaya c'è Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre Yuki Tsunoda chiude la top 10. Esteban Ocon è 11esimo con la seconda A522 davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin sempre più simile alla Red Bull. La verdona del canadese ha girato senza intoppi, mentre Sebastian Vettel ha avuto qualche problema per una monoposto che è stata ultimata all'ultimo.

Bene Robert Kubica sull'Alfa Romeo lasciata dal cinese Zhou: il polacco dopo aver svolto il lavoro di collaudatore si è concesso un giro con il quale ha rifiliato sei decimi a Valtteri Bottas. Il finalndese è 17esimo, ma non ha cercato le prestazioni, preferendo capire la C42 che introduce diverse novità.

Si sono difesi i due piloti Haas con Kevin Magnussen e Mick Schumacher si sono equivalsi al 14esimo e 15esimo posto, pur non avendo aggiornamenti sulla VF-22.