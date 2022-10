F1 | Bandiera rossa al GP del Giappone: pioggia fortissima a Suzuka

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 è stato fermato al terzo dei 53 giri previsti per le avverse condizioni meteo. Troppa acqua a Suzuka, sebbene i commissari di gara abbiano deciso di far scattare la gara sotto una pioggia molto intensa.

Tutti i piloti sono scattati con gomme intermedie, ma l'acqua è aumentata in pochi istanti, diminuendo non di poco la visibilità.

In appena 2 giri sono stati diversi i piloti protagonisti di errori e incidenti. A partire da Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della sua F1-75 dopo l'acquaplaning ed è finito contro le barriere.

Sebbene la rossa numero 55 sia tornata in pista dopo gli impatti con le barriere, nessun pilota che seguiva Carlos l'ha centrata. A farne le spese, però, è stato anche Pierre Gasly, il quale si è visto arrivare un cartellone pubblicitario sotto il muso della sua AlphaTauri.

L'insegna pubblicitaria è stata portata in pista - involontariamente - da Carlos Sainz, autore del primo incidente di una certa portata.

Ritiro anche per Alexander Albon, fermato da un problema meccanico sulla sua Williams, mentre Sebastian Vettel è finito in testacoda alla prima curva dopo un contatto con l'Alpine di Fernando Alonso. Testacoda al tornantino anche per Guan Yu Zhou, ma il cinese dell'Alfa Romeo è riuscito a ripartire subito, pur perdendo qualche posizione.

La pioggia ha aumentato ulteriormente l'acqua in pista e le condizioni attuali non permettono alle F1 di correre. Ecco perché la Direzione Gara ha fermato il gran premio esponendo la bandiera rossa. Attualmente le monoposto e i piloti si trovano in pit lane, in attesa di comunicazioni dalla Direzione Gara.