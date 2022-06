F1 | Baku, Libere 3: Perez di un soffio su Leclerc

Sergio Perez è in un momento magico: tutto gli riesce a meraviglia e con una certa facilità. Il messicano è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan con un tempo di 1'43"170 ottenuto nella simulazione da qualifica con le gomme soft di mescola C5.

Sergio ha portato la Red Bull al vertice e il vincitore di Monte Carlo sembra reggere la pressione di chi sta indicando la strada alla squadra di Milton Keynes, perché per una ragione o per l'altra Max Verstappen non riesce più ad esprimere tutto il suo potenziale. L'olandese ha rinunciato al suo ultimo tentativo perché è finito nel traffico, ma Max alla resa dei conti paga 279 millesimi dal compagno di squadra e si deve accodareanche alla Ferrari di Charles Leclerc.

Il ferrarista con la F1-75 ha dettato il passo per tutta la sessione fino all'ultima zampata di Perez e si trova solo a 70 millesimi dalla RB18, segno che la pole position si giocherà sui battiti di ciglia, visto l'equilibrio tecnico che si è visto a Baku. I due top team non hanno cercato le conferme dei dati raccolti nei mini long run di ieri e si sono concentrati a cercare il giro secco. La sessione è iniziata con 15 minuti di ritardo per ripristinare le protezioni della curva 1 disintegrate da un brutto incidente nel finale della F2. Anche le qualifiche scatteranno in ritardo con il via previsto alle 15:15.

Non ha cercato la prestazione limite Carlos Sainz che è rimasto a quattro decimi dal compagno di squadra: lo spagnolo ha preferito evitare un errore che potesse condizionare l'intero weekend, avendo la percezione che la rossa può essere competitiva su una pista che sulla carta è a favore delle Red Bull.

I primi quattro hanno fatto il vuoto, lasciando le due McLaren a 1"2: Lando Norris, quinto, e, soprattutto, Daniel Ricciardo, sesto indicano che le MCL36 hanno trovato il giusto equilibrio precedendo l'AlphaTauri di Pierre Gasly che è arrivata a 15 millesimi dalla papaya dell'australiano.

Prosegue il momento difficile della Mercedes che vede George Russell solo ottavo: l'inglese lotta con un porpoising che rimane esagerato rispetto a quello degli altri. Lewis Hamilton è addirittura 12esimo con un motore piuttosto "sgonfio" rispetto a quello del più giovane collega. La W13 delude le aspettative ed è avvicinata dall'Alpine di Esteban Ocon, nono e dalla Aston Martin di Sebastian Vettel, decima. La nuova "verdona" sembra proseguire la sua crescita per entrare stabilmente nella top 10, cosa che non è riuscita a Fernando Alonso.

L'Alpine ha l'abitudine di sfruttare di più il motore al venerdì e poi al sabato è destinata a scivolare più indietro: vedremo cosa farà lo spagnolo in qualifivca con la A522 rivista nelle bocche dei radiatori.

Lance Stroll con la seconda AMR22 è 13esimo con alle spalle l'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, mentre l'altra C42, quella di Valtteri Bottas ha avuto un sacco di problemi ed è stata vittima di un paio di dritti, per cui non deve sorprendere di trovare il finlandese al 19esimo posto.

In casa Haas l'onore è salvato da Kevin Magnussen 15esimo, mentre Mick Schumacher è staccato sei decimi dal danese: la squadra di Gunther Steiner sta mettendo molta pressione al giovane tedesco e così non lo aiuta di certo.

Yuki Tsunoda non ha brillato con la AT02 ed è 16esimo con Alexander Albon che ha portato la Williams al 17esimo posto, mentre Nicholas Latifi è puntualmente in coda al gruppo anche se il distacco dal primo è minore a tre secondi. Peccato che conceda mezzo secondo al penultimo...