F1 | Baku, Libere 2: Leclerc ridimensiona le due Red Bull

Charles Leclerc non era troppo soddisfatto del suo giro, eppure il monegasco che si lamentava ancora del saltellamento, è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan.

Il ferrarista con la gomma soft è arrivato a 1'43"224 montando la nuova ala scarica che non era stata usata nella sessione del mattino. Si tratta del profilo che la Scuderia aveva già portato a Miami e che poi non era stata sdoganata in Florida, mentre si è rivelata la soluzione ideale per assicurare ai due piloti il necessario carico nei tratti lenti e per trovare una buona velocità in fondo al lungo rettilineo di oltre 2 km.

Leclerc ha dato una zampata che indica la competitività della F1-75 anche su una pista che sulla carta dovrebbe favorire la Red Bull. Le due RB18 si sono collocate al secondo e terzo posto, ma la notizia è che ancora una volta Sergio Perez riesce a stare davanti a Max Verstappen. Il messicano centra un 1'43"472 a 248 millesimi da Charles, dopo aver effettuato due lunghi, nel primo del quale Max Verstappen ha dovuto abortire uno dei suoi giri lanciati.

L'olandese ha risolto il problema del flap mobile che cominciava a sfarfallare in rettilineo quando era aperto (i meccanici sono intervenuti per rinforzarlo, ma come mai succede sempre e solo a Max?), ma non ha mai trovato un giro perfetto.

La Ferrari è parsa in gran forma anche nel passo gara (Leclerc con gomma soft e Sainz con la media), con la Red Bull staccata di poco con Perez (gomma gialla), mentre Verstappen ha iniziato la simulazione in grande ritardo dopo una lunga sosta ai box non programmata: l'arancione con le soft ha sparato un super tempo, ma forse con meno benzina a bordo. E' mancato il giro secco di Carlos Sainz con le soft per un lungo alla curva 16: il madrileno è addirittura quinto ma il suo tempo è stato siglato con le gialle, sopravanzato da un eccellente Fernando Alonso con la rinata Alpine, particolarmente a suo agio nel veloce dopo aver adottato bocche dei radiatori quadrate, molto più efficienti dal punto di vista aerodinamico.

Sainz ha lasciato un secondo al compagno di squadra e non può essere quello il distacco, mentre l'asturiano è stato bravo a contenere il divario in 918 millesimi. Dietro alla rossa al sesto posto si è affacciato Pierre Gasly con l'AlphaTauri davanti alla prima Mercedes, quella di George Russell, settimo, che ha lasciato Lewis Hamilton in un anonimo 12esimo posto. L'inglese più giovane ha insistito con una W13 più bassa e con più saltellamenti, mentre il sette volte campione del mondo ha provato ad alzarla un po', ma il risultato è stato molto negativo.

A chiudere la top 10 ci sono Yuki Tsunoda con la seconda AT02, davanti a Esteban Ocon che comincia a capire la A522 e a Lando Norris che porta la McLaren in area Q3. Le due Aston Martin stringono a tenaglia la Mercedes di Hamilton, ma Sebasrian Vettel è tornato a essere la guida del team di Silverstone, lasciando Lance Stroll al 13esimo posto.

Daniel Ricciardo continua la sua agonia con la McLaren: alle sue spalle spuntano le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, ma la sensazione è che in Alfa Romeo abbiano tenuto i motori Ferrari più sgonfi del solito. Stesso discorso si puà fare per le Haas perché Kevin Magnussen si è messo in scia alle C42 tricolori, mentre Mick Schumacher in crisi di identità lascia nove decimi al danese: non deve sorprendere visto che ha saltato il primo turno per un problema a un radiatore.

Male le Williams: Alexander Albon è 18esimo dopo aver baciato un muro con l'anteriore della FW44 nel tentativo di stringere una traiettoria. Nicholas Latifi è l'unico che non ha sfondato nemmeno il muro dell'1'47", ma anche lui ha dovuto fare i conti con un motore Mercedes che era andato in fumo.