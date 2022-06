F1 | Baku, Libere 1: Leclerc si infila fra le due Red Bull. Perez davanti

Baku ha un ultimo tratto della pista con un allungo piuttosto sconnesso di oltre 2 km e la F1 è tornata a fare i conti con un porpoising esagerato che ha costretto i team ad alzare le vetture da terra per il saltellamento che sembrava parzialmente debellato.

La prima sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan conferma il momento felice di Sergio Perez che è stato il più veloce in 1'45"476 ottenuto con le gomme soft a mescola C5, la più morbida della gamma Pirelli. Il vincitore di Monaco, che si è meritato un rinnovo biennale da parte di Milton Keynes, è il pilota che meglio si è adattato alle difficili caratteristiche della pista azera, mentre Max Verstappen è solo terzo, staccato di tre decimi dal compagno di squadra, ma sofferente con l'ala mobile aperta che "sfarfalla" pericolosamente alle alte velocità.

La Red Bull ha scelto una configurazione aerodinamica molto scarica (ha rinunciato anche a uno dei due elementi della beam wing) e ha espresso velocità massime 12 km/h più alte delle rosse, ma forse a Milton Keynes hanno un po' esagerato, tanto che Verstappen non è stato esente da un testacoda, privo di effetti per l'olandese.

Charles Leclerc è riuscito a infilare la sua Ferrari fra le RB18, pagando un distacco di 127 millesimi dal messicano di vertice. La squadra del Cavallino ha scelto un approccio più guardingo sulla pista azera, preferendo una configurazione aerodinamica più carica rispetto alla Red Bull. Se il monegasco ha preso le misure al saltellamento, sembra aver sofferto di più Carlos Sainz che è quarto con un distacco di mezzo secondo.

Gli altri fanno uno sport a parte: Fernando Alonso con l'Alpine rivista nelle bocche dei radiatori più piccole ed efficienti ha portato la A522 a svettare nell'ultimo tratto, ma paga oltre un secondo dalla vetta. L'alsaziano si gode la quinta posizione, sapendo che il compagno di squadra Esteban Ocon è solo decimo a quasi quattro decimi da lui.

Alonso gongola perché è finita alle spalle anche la Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è a 76 millesimi dallo spagnolo con una W13 che è tornata ad essere una "cavalletta" sui rettilinei. I tecnici sono stati costretti ad alzare la freccia d'argento per permettere ai due piloti di non avere problemi di vista sui rettilinei.

George Russell è ottavo a un soffio da Lewis e fra i due si è infilato l'ottimo Yuki Tsunoda settimo con l'AlphaTauri. Il giapponese ha fatto meglio del più esperto Pierre Gasly nono con l'altra AT02.

La McLaren si accontenta dell'11esima piazza di Lando Norris perché Daniel Ricciardo è disperso in 18esima piazza con la MCL36.

Kevin Magnussen con la Haas si è installato nel sandwich delle due Aston Martin: il danese è 13esimo, precedeuto da Lance Stroll che questa volta ha messo il naso davanti a Sebastian Vettel.

Non eccelle l'Alfa Romeo con la livrea tricolore in onore del debutto della Tonale, ma Valtteri Bottas, 15esimo, una volta tanto non ha avuto problemi e si è accontentato di fare chilometri, seguito da vicino da Guanyu Zhou.

Non ha impressionato Alexander Albon 17esimo con la Williams, ma ha avuto un avvio di weekend peggiore Nicholas Latifi: il canadese al settimo giro ha accusato il cedimento di schianto del motore Mercedes. La Williams ha smarcato la seconda power unit stagionale che è andata ko subito. Un brutto segnale per il marchio della Stella alle prese con una rottura che ha impedito a Nicholas di prendere confidenza con l'insidiosa pista azera.

Sfortunato anche Mick Schumacher che dopo il primo giro lanciato ha dovuto accostare la sua Haas a bordo pista a causa di una perdita di liquido refrigerante da un radiatore della pancia destra che usciva copioso dal sistema che è in pressione e che consente temperature dell'acqua fino a 125 gradi. Il giovane tedesco ha dovuto fare i conti con un rimontaggio della VF-22 dopo il crash di Monaco nel quale Mick ha staccato il cambio dal motore. I meccanici hanno ricostruito la vettura intorno al telaio nuovo, utilizzando il motore Ferrari 066/7 che si era salvato dal botto del Principato. Ora sarà da vedere se potrà continuare ad essere utilizzato dopo la scaldata non prevista dovuta al cedimento di un raccordo.