F1 | Baku: chiarite le regole sulla linea continua post Monaco

Alla vigilia del weekend di Baku la FIA ha fatto chiarezza in merito alle regole che i piloti dovranno rispettare in fase di uscita ed ingresso in pit-lane.

Al termine del Gran Premio di Monaco ci sono state polemiche sulla linea bianca continua posta all’uscita della Sainte Devote, toccata da Max Verstappen e Sergio Perez nella fase di rientro in pista dopo il rispettivo pit-stop. Il tutto era sfociato in un reclamo presentato dalla Ferrari e successivamente respinto dal collegio dei Commissari sportivi.

Nelle motivazioni gli steward hanno sottolineato come il regolamento in materia sia cambiato lo scorso inverno, una variazione sfuggita anche allo stesso direttore di gara del GP di Monaco, che nelle note pre-weekend aveva ribadito che i piloti non avrebbero dovuto toccare la linea bianca continua per nessun motivo.

Le note pre-gara di Baku si sono ora allineate con il regolamento sportivo, ribadendo che un pilota potrà toccare la linea bianca continua senza incappare in sanzioni, la penalità scatterà invece nel momento in cui una ruota dovesse scavalcare completamente la linea continua.

Le regole sono chiare, ma c’è anche chi ha storto un po' il naso con una motivazione valida. Con il regolamento precedente era possibile verificare abbastanza facilmente se una monoposto avesse o meno toccato una linea bianca continua, ci sono stati dei casi un po' più discussi, ma in media le immagini televisive hanno sempre permesso di fare chiarezza. Con la regola attuale bisognerà valutare se la parte interna della ruota ha o meno oltrepassato la linea, e c’è chi giudica meno semplice questa operazione.