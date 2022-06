F1 | Baku: ali scariche, ma occhio al surriscaldamento gomme

Per l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1, il Circus si sposterà sulle sponde del Mar Caspio, a Baku, in Azerbaijan. Il circuito cittadino, percorso in senso antiorario, per un totale di 6.003 metri, è ormai sede di Gran Premio per la sesta volta.

È un tracciato molto difficile da interpretare per tecnici e piloti, vista la diversa natura dei vari settori: il primo è caratterizzato da alcune curve a 90 gradi che impegnano le gomme specie in fase di trazione e frenata; il secondo invece, nella zona della città vecchia, è decisamente più tortuoso, contraddistinto da diverse curve lente e qualche breve rettilineo.

Il terzo settore, infine, è praticamente un rettilineo di oltre 2 km dove bisogna sfruttare al massimo la potenza della propria power unit per cercare il sorpasso. La difficoltà principale sta proprio nella scelta del corretto setup, dovendo avere una vettura con basso carico aerodinamico per poter affrontare in maniera efficiente il lungo rettilineo, ma ben bilanciata nella zona mista del primo e secondo settore.

I tecnici di MegaRide individuano nella posteriore destra la gomma maggiormente sollecitata, come evidenzia il grafico proposto in basso, dove vengono rappresentate le energie generate durante un giro lanciato sul circuito azero. Risulta evidente la necessità di avere una vettura con un’ottima trazione specie nella prima parte del tracciato.

Energia termica generata sulle gomme a Baku Photo by: MegaRide

I dati dell’analisi di MegaRide permettono di fare luce su l’episodio avvenuto l’anno scorso a Verstappen e Stroll, entrambi ritirati per via di un cedimento alla posteriore sinistra.

Sebbene in un primo momento fu Pirelli a essere messa sul banco degli imputati, risulta evidente che non si trattò di un problema di natura strutturale, ma un di un errato utilizzo delle gomme.

Come dimostrato dai grafici riportati, la gomma maggiormente sollecitata e quindi potenzialmente più problematica è la posteriore destra, non la posteriore sinistra.

Nelle polemiche che ne seguirono, si parlò di un errato utilizzo delle coperture, in particolare di errata pressione iniziale: molti infatti, avrebbero tratto giovamento da una pressione più bassa di quella indicata da Pirelli, con ovvi miglioramenti in termini di performance e di surriscaldamento della gomma. Non a caso dalla successiva gara furono introdotti nuovi controlli per scongiurare il ripetersi di tali circostanze.

A tal riguardo, i tecnici di MegaRide hanno fornito una simulazione condotta col loro modello termico, per la quale sono stati riportati gli andamenti della temperatura dell’inner liner, ovvero lo strato interno della gomma.

Risulta evidente che alla fine di un giro secco, nel caso di pressione iniziale maggiore, le temperature dell’inner liner tendono a essere maggiori, a parità di tutte le altre condizioni, anche dell’1%, con eventuali problemi di overheating e di usura.

Temperatura inner liner della gomma posteriore destra a Baku Photo by: MegaRide

Il tracciato di Baku, come tutti i cittadini, ha una track evolution marcata, ovvero la pista tende a gommarsi e offrire maggiore grip giro dopo giro. Non è un asfalto particolarmente aggressivo sulle gomme, come evidenziato anche dalla scelta di Pirelli di portare il set più morbido della gamma, ovvero C3, C4 e C5.

La variabile decisiva potrà essere la safety car che potrebbe intervenire abbastanza frequentemente durante la gara, così come non sono improbabili le interruzioni per bandiera rossa.