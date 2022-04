F1 | Bahrain, Libere 2: Verstappen e le due Ferrari!

Si delineano gli scenari dopo settimane di mimetismi e tattiche. Con la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain il nascondino è finito: magari non abbiamo visto i motori con le mappe da qualifica, ma Max Verstappen ha messo davanti a tutti la Red Bull RB18.

L'olandese con dieci gradi in meno rispetto alla temperatura del mattino (24 gradi) è arrivato con facilità a 1'31"936 ottenuto con le gomme soft. Max è stato l'unico a sfondare il muro dell'1'32", senza riuscire ad avvicinare la prestazione dei test quando il campione del mondo era sceso a 1'31"720 con una mescola più morbida che la Pirelli non ha portato per la gara.

Verstappen ha impressionato anche nel mini long run confermando che la RB18 sembra la vettura da battere, trovando una grande consistenza degli pneumatici sulla durata che sugli altri pare minore rispetto alle previsioni. Questo ovviamente non impatterà sulla qualifica, ma potrebbe spingere i team ad una strategia a due soste in corsa.

Dietro alla Red Bull ci sono due Ferrari, ma solo Charles Leclerc è riuscito quasi a mordere l'olandese. Il monegasco con 1'32"023 è arrivato a 87 millesimi da Max confermando il potenziale della F1-75, mentre Carlos Sainz ha collezionato un paio di sbavature che gli sono costate mezzo secondo. La Scuderia sembra non aver sfruttato tutto il potenziale della power unit 066/7 che ha avuto il merito di portare ben cinque vetture nella Top 10

Le due rosse, comunque, sono state davanti a George Russell al debutto con la Mercedes. L'inglese è solo a 9 millesimi da Sainz con una W13 molto scorbutica. George, per attitudine, è abituato a sfruttare il materiale che gli viene messo a disposizione, mentre Lewis Hamilton è più concentrato a mettere a punto una macchina più ostica del previsto.

Bocciato il nuovo fondo del primo turno, Lewis è tornato sui suoi passi per adeguarsi alla versione usata nei test, ma nonostante l'impegno non ha trovato la quadra dovendo accontentarsi di un nono posto che plasticamente rende le difficoltà di messa a punto della W13-mini. Non c'è solo il porpoising, ma in generale un comportamento in curva piuttosto instabile. La Mercedes non sta fingendo, ma sappiamo che nella notte saprà reagire trovando delle contro misure per riportare le frecce d'argento dove ci si aspetta.

Poi ci sono due autentiche sorprese: Fernando Alonso, quinto, e Valtteri Bottas che si è arrampicato al sesto posto. L'Alpine ha fatto ricorso al potenziale del motore Renault, proprio come ha fatto il finlandese, ma l'Alfa Romeo ha rivelato un potenziale consistente, tanto che le due macchine sono riuscite a mettere il muso davanti alla Red Bull di Sergio Perez che ha iniziato il turno con un ritardo per un problema tecnico, solo parzialmente risolto.

Positiva la prestazione delle Haas, ottava con Mick Schumacher e decima con Kevin Magnussen: basti dire che le due VF-22 si sono messe in mezzo la Mercedes di Hamilton.

Fuori dai dieci spunta Lando Norris con la McLaren: la MCL36 non è a posto ed molto indietro rispetto alle previsioni, tanto più che Daniel Ricciardo ha dovuto rinunciare al long run per una perdita idraulica. Per l'australiano è un momento difficile, dopo aver dovuto saltare i test di Sakhir per aver contratto il COVID.

Non ha impressionato Esteban Ocon con la seconda Alpine: il francese si è messo dietro le due AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Il giapponese è finito sotto osservazione per aver bloccato Leclerc nel primo giro della durata del ferrarista.

Buono anche il debutto di Guanyu Zhou con la seconda C42: il cinese, 15esimo, ha preceduto le due Aston Martin con Nico Hulkenberg a un decimo da Lance Stroll sebbene non avesse mai girato con la "verdona". Male le Williams relegate all'ultima fila, con Nicholas Latifi davanti ad Alex Albon. La squadra di Grove si è persa dopo le belle cose mostrate nei test. Che succede?