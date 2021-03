F1, Bahrain, Libere 1: subito Verstappen con Leclerc quinto

Le previsioni sono state rispettate: Max Verstappen ha portato la sua Red Bull RB16B davati a tutti nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Turno che quest'anno ha perso mezz'ora di lavoro e che impone un programma molto intenso, senza soste. L'olandese con la gomma Soft ha centrato un 1'31"394 che non è significativo perché c'erano 36 gradi di aria e 44 di asfalto (l'anno scorso si era girato in 1'29"033).

Il primo turno ha confermato le indicazioni dei test collettivi con la Red Bull davanti, ma con la Mercedes che sembra aver risolto buona parte dei problemi con Valtteri Bottas secondo con la W12 a 298 millesimi da Verstappen. Il finlandese ha lavorato molto sull'assetto cambiando la barra di torsione e ha subito fatto meglio di Hamilton che ha chiuso quarto a 527 millesimi da Max, lasciando anche tre decimi al compagno di squadra. La freccia nera sembra già migliore rispetto alla vettura difficile da guidare vista nei test, ma non è ancora a posto.

Fra le due Mercedes si è infilato un eccellente Lando Norris ottimo terzo con la McLaren: il giovane inglese ha portato la sua MCL35 M davanti al campione del mondo di 24 millesimi, confermando che il trapianto con la power unit Mercedes è stato perfetto sulla monoposto di Woking.

Molto positiva anche la prestazione di Charles Leclerc: il monegasco piazza la SF21 in quinta piazza con il tempo di 1'31"993 ad appena 72 millesimi da Hamilton. La prima uscita della Rossa non è affatto male, visto che porta la Scuderia a essere temporanea quarta forza. Charles si è lamentato di un po' di sovrasterzo, mentre Carlos Sainz, ottavo, ha litigato con il sottosterzo della SF21 e paga quattro decimi dal compagno di colori.

Sergio Perez è sesto e lascia sei decimi a quel carroarmato che è Verstappen: il distacco è pesante per chi deve far dimenticare la cacciata di Alexander Albon. Positivo Pierre Gasly settimo con l'AlphaTauri AT02: il francese ha preceduto Sainz e un Daniel Ricciartdo nono con la seconda McLaren: l'australiano non è ancora a suo agio con la "papaya".

A chiudere la top ten c'è Antonio Giovinazzi che si è arrampicato al decimo posto con l'Alfa Romeo: l'italiano ha fatto appieno il suo dovere rifilando oltre tre decimi a Kimi Raikkonen che si è inserito subito in coda al pugliese a conferma che la C41 sembra una macchina nata bene e facile da guidare.

Non ha impressionato l'Aston Martin: la Mercedes "verdona" è 12esima con Sebastian Vettel a 1"7 dalla vetta. La AMR21 ha qualche problema visto che Lance Stroll si è accodato al quattro volte campione del mondo.

Yuki Tsunoda è il rookie più veloce: il giapponese con l'AlphaTauri si presenta bene in F1, anche se il gap da Gasly di nove decimi sembra piuttosto largo, più di quello che il talentyo del nipponico farebbe pensare.

Non imptressiona l'Alpine al debutto con Esteban Ocon davanti a Fernando Alonso. La squadra di Enstone ha lavorato mlto sulle gomme hard e non ha impressionato con le Soft. La Williams si è tolta dall'ultima fila con George Russell 17esimo davanti a Nicholas Latifi di un paio di decimi. Chiude la tabella dei tempi la Haas: Mick Schumacher si è presentato bene perché ha lasciato Nikita Mazepin a quattro decimi. Con una macchina non evoluta non poteva fare niente di più: bene così.