F1 | Bahrain, Libere 1: Ricciardo mostra le ambizioni Racing Bulls

Tira vento in Bahrain, soffia con raffiche variabili che rendono poco significativa la prima sessione di prove libere del GP che a Sakhir apre la stagione 2024. Il turno svolto con 35 gradi è poco indicativo sulle prestazioni perché i top team, McLaren esclusa, non hanno calzato le gomme soft per cercare il giro secco, preferendo lavorare sulla messa a punto in funzione della gara.

Il preambolo era necessario prima di dire che il miglior tempo lo ha ottenuto Daniel Ricciardo che ha portato alla ribalta la Racing Bulls: l'australiano è arrivato a 1'32"869 simulando la qualifica. La squadra di Faenza si porta in vetta alla tabella dei tempi dando consistenza alle voci che vogliono questo team con ambizioni importanti. Il tempo non è stato straordinario perché è stato di un decimo superiore a quello che era stato colto da Sergio Perez l'anno scorso.

La Racing Bulls ha messo anche Yuki Tsunoda al quarto posto separato dal compagno di squadra di 314 millesimi, con in mezzo le due McLaren: Lando Norris con la MCL38 è solo a 32 millesimi da Ricciardo, mentre Oscar Piastri è un paio di decimi più indietro del compagno in terza piazza. I due piloti di Andrea Stella poi hanno svolto un mini long run: l'inglese con le soft e l'australiano con le medie.

La notizia del giorno è che Max Verstappen non è stato il più veloce con la Red Bull fra i piloti con le gomme medie. L'olandese è stato precedeuto da Fernando Alonso a suo agio con l'Aston Martin AMR24: lo spagnolo ha chiuso a 1'33"193 a tre decimi dalla vetta con una mescola in meno. Il campione del mondo è sesto a 45 millesimi dalla "verdona". Max si è lamentato molto della RB20 in scalata e i tecnici gli hanno consigliato di cambiare la taratura del freno motore, senza risolvere il problema. Stupisce che la Red Bull non sia subito davanti: Sergio Perez è addirittura fuori dalla top 10 con il 12esimo tempo ma è a un paio di decimi dal tri-campione.

Dietro alla RB20 c'è la Mercedes con George Russell settimo attaccato a Verstapen e davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Non si sono viste grandi differenze: i tecnici di Maranello hanno lavorato sul setup della SF-24 e non hanno cercato i tempi. Charles aveva un'ala anteriore strumentata per verificare le flessione dei flap poi sostituita da una standard. Il dato positivo è che le due rosse hanno effettuato due mini long run con riscontri molto positivi. Carlos Sainz è 11esimo precedeuto da Lewis Hamilton (Mercedes) e da Valtteri Bottas con la Sauber che ha dovuto ricorrere alle soft per arrampicarsi in decima posizione. E' andato peggio Guanyu Zhou con l'altra C44 che è solo 15esimo: non un segnale positivo.

Alexander Albon ha piazzato la Williams in 13esima posizione davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin: il canadese non ha impressionato. Logan Sargeant con la FW46 è 16esimo e sembra essersi schiodato dalle retrovie dove sono impantanate le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly in seria difficoltà. Male le Haas con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, ma il distacco di oltre quattro secondi dalla vetta è esagerato: nel team americano hanno fatto chilometri con il danese che ha fatto 17 giri, mentre ha avuto problemi con il tedesco autore solo di tre tornate.