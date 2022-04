F1 | Bahrain, Libere 1: Gasly con le rosse, poi le Ferrari

Il primo responso della stagione 2022 è a favore di Pierre Gasly. L'AlphaTauri è stata la monoposto più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Baharain. Il francese ha ottenuto la sua prestazione con un treno di gomme Pirelli soft: il tempo di 1'34"193 risulta 2"8 più lento dello scorso anno, segno che le monoposto a effetto suolo non sono lontanissime dalle F1 2021 più leggere di 46 kg, tanto più che i piloti hanno dovuto fare i conti con un vento fastidioso.

Dietro a Gasly spuntano le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz separati da appena 18 millesimi, ma i piloti del Cavallino hanno fatto il tempo con gomme medie, una mescola più dura che dovrebba costare circa 0"8, mentre le F1-75 sono solo a tre decimi. La Scuderia, pur coprendosi, ha rivelato di essere una bellissima realtà in pista. Leclerc, dopo essersi scomposto su un cordolo, è finito in un innocuo testacoda per la repentina perdita di carico.

La rossa sembra essere molto meno sensibile al saltellamento in rettilineo dopo le ultime modifiche a fondo e estrattore, mentre soffre il problema la Mercedes W13: Russell con il fondo standard ha decisamente fatto meglio di Lewis Hamilton, solo settimo, che disponeva di un nuovo marciapiede tagliato. L'inglese ha accusato un forte saltellamento e ha lasciato oltre sette decimi a Gasly, trovandosi davanti anche Lance Stroll con l'Aston Martin che si difende come può.

Ottava posizione per Fernando Alonso con l'Alpine che ha puntato sulla mescola morbida: lo spagnolo se l'è cavata, mentre Esteban Ocon ha visto "esplodere" la pancia di destra, rovinando l'unica configurazione nuova delle fiancate, costringendo il transalpino a tornare indietro. Il francese dopo aver causato una bandiera rossa che ha accorciato di oltre un quarto d'ora il turno, ha concluso 12esimo.

La top 10 è stata completata da un buon Yuki Tsunoda davanti a Sergio Perez solo decimo a tre decimi dal capitano Max Verstappen, quinto con la Red Bull RB18: il campione del mondo ha girato solo con le "gialle" e non ha cercato il tempo, per cui il distacco dalla AT03 di mezzo secondo davvero non conta. Il team di Milton Keynes si sta ancora nascondendo.

Positivo il debutto di Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il rookie cinese con la C42 si infilato in un'onoreviole 11esima piazza, dove ci saremmo aspettati di vedere Valtteri Bottas. Il finlandese, invece, ha accusato un misfiring al motore Ferrari e praticamente non ha tempo.

La Williams è 13esima con Nicholas Latifi e 15esima con Alex Albon: il mezzo si è infilato Nico Hulkenberg che ha preso il posto di Sebastain Vettel, colpito dal COVID. Il tedesco paga un secondo da Stroll ma ha scoperto la AMR22 in pista: non si poteva pretendere di più da un pilota che non ha partecipato ai test.

Male le McLaren che non hanno risolto il guaio ai freni anteriori che ora rischiano di diventare un incubo per la squadra di Woking: Lando Norris e Daniel Ricciardo, in ripresa dopo il virus, sono davanti alle due Haas di Michael Schumacher e Kevin Magnussen. Debutto in sordina per il team USA dal quale ci si aspetta di più...