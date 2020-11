F1, Bahrain: Grosjean miracolato tra fiamme e rail!

Si sono vissuti momenti di grande paura in Bahrain. Subito dopo la partenza della gara, quando il gruppo era ancora compatto, Romain Grosjean è andato a sbattere violentemente contro le barriere di protezione in curva 3 dopo essere andato a colpire con la posteriore destra l’anteriore sinistra della AlphaTauri di Kvyat.

La Haas del francese ha scartato improvvisamente verso il guard rail per poi spezzarsi letteralmente in due ed esplodere in una palla di fuoco.

La direzione gara ha subito esposto le bandiere rosse per consentire al personale medico di soccorrere Grosjean.

I momenti di tensione sono stati interminabili, ma dopo qualche minuto di comprensibile tensione le immagini televisive hanno inquadrato Grosjean seduto all’interno della vettura medica stordito per il botto ma senza un graffio.

Spente le fiamme si sono viste immagini agghiaccianti. La Haas si è divisa a metà con tutto il retrotreno rimasto nella via di fuga e la parte della cellula di sopravvivenza finita dentro la lamiera.

Stando alle prime informazioni Grosjean ha riportato qualche ustione alle mani ed alle caviglie oltre a delle sospette fratture alle costole. Per questo motivo Romain sarà elitrasportato presso il vicino centro ospedaliero.

Considerando quanto accaduto, oggi il francese è stato protagonista di un miracolo.