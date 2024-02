F1 | Bahrain, ecco le contromisure: tombini riempiti col cemento

Dopo i problemi incontrati nel corso della tre giornate di test in Bahrain la scorsa settimana, i promoter dell’evento di Sakhir hanno subito cercato di trovare una soluzione di emergenza che potesse garantire il normale svolgimento del Gran Premio senza grosse preoccupazioni.

Per questo già nell’ultimo giorno di prove si era stabilito un piano per sigillare i tombini in alcuni punti specifici della pista, come quelli che scorrono lungo il cordolo nell’ingresso della staccata di curva 11, zona dove i piloti spesso tendevano a seguire una traiettoria che, inevitabilmente, alla lunga ha creato problemi.

Parlando alla vigilia del weekend di questa specifica situazione, la FIA ha rivelato che "in seguito agli incidenti che si sono verificati durante le sessioni di test pre-stagionali della scorsa settimana, sono stati eseguiti lavori di riparazione, tra cui il riempimento dei tombini con il cemento". Seppur non si tratti di una soluzione permanente, ciò dovrebbe garantire il normale svolgimento del fine settimana senza il rischio che si verifichi un problema simile a quello dei test. Questo approccio era già stato seguito a Las Vegas qualche mese fa, quando si decise di chiudere con il cemento diversi punti della pista per procedere con il programma del weekend.

I commissari di percorso e il controllo della gara lavorano per riparare un tombino allentato Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ciò significa che i piloti non dovranno modificare le loro traiettorie alla Curva 11, dove si allargavano tentando di andare sopra il cordolo in modo da avere una linea quanto più larga possibile per il tratto successivo, dove spesso si è costretti a lottare con il sottosterzo.

I lavori hanno riguardato anche "un'ulteriore area intorno alla curva 7", secondo quanto spiegato dall'organo di governo. Sono stati eseguiti lavori di saldatura supplementari anche su altri tombini intorno alla pista, in modo tale che le forze generate sui tombini dalle vetture di nuova generazione a effetto suolo non possano forzare il metallo allentato.

Il lavoro alla curva 7 riguarda la linea in uscita dalla veloce curva a sinistra in discesa, dove può capitare che le monoposto seguano una traiettoria più larga tentando di sfruttare ogni centimetro a disposizione al fine di portare maggior velocità in percorrenza. Tuttavia, è interessante sottolineare come in quel tratto il cordolo è stato pensato in modo tale da evitare un continuo passaggio a oltranza che potrebbe danneggiare il fondo, per cui si tratta più di un intervento di prevenzione che di una risposta per pura necessità.

I marshal e la Direzione Gara durante la riparazione del tombino danneggiato Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il piano di riempimento in calcestruzzo è stato reso possibile dal fatto che non sono previste piogge che possano influenzare il weekend di gara della F1, come invece è accaduto durante i test pre-stagionali in Bahrain per i campionati di Formula 2 e Formula 3 all'inizio di febbraio, quando la pista è stata inondata nella prima giornata.

Inoltre, le note del direttore di gara Niels Wittich ricordano ai team e ai piloti che "in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.3, le linee bianche definiscono i bordi della pista" e "durante le qualifiche e la gara, ogni volta che un pilota non riesce a rimanere entro i limiti della pista, il tempo sul giro sarà invalidato dai commissari sportivi".