Nel 2022 arriva la serie TV di Netflix su Ayrton Senna

La vita di Ayrton Senna verrà raccontata su Netflix in una mini-serie TV dedicata al grande Campione brasiliano in uscita nel 2022.

L'annuncio è stato dato da Netflix-Brasile, in collaborazione con la famiglia Senna e il regista e produttore Caio Gullane, che si occuperà di girare gli otto episodi per ritrarre la vita e i dietro le quinte di uno dei personaggi leggendari della Formula 1.

Grazie all'accesso all'archivio privato della famiglia, Ayrton verrà raccontato fin dai primi anni di carriera, quando si trasferì in Inghilterra per prendere parte alla F1600, per poi giungere al tragico weekend di Imola nel quale perse la vita in occasione del Gran Premio di San Marino del 1994.

Naturalmente non mancheranno gli aspetti personali di un uomo che ha fatto parlare di sé anche al di fuori dei circuiti, diventando un eroe nazionale in Brasile e non solo.

"La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti - ha commentato Viviane Senna, sorella di Ayrton - E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere partner migliore".

Maria Angela De Jesus, direttrice delle produzioni internazionali di Netflix-Brasile, ha aggiunto: "Senna ha iniziato il suo viaggio a San Paolo e ha conquistato il mondo, siamo onorati di far conoscere la sua straordinaria storia a tutti i fan, ovunque si trovino. Ayrton ha un'eredità che abbraccia intere generazioni, andando oltre i confini".

I fratelli Fabiano e Caio Gullane hanno chiosato: "Senna è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno. Un giovane che ha lottato per il suo sogno e ha affrontato molti ostacoli per rappresentare una nazione. Senna unisce l'intero Brasile".

La mini-serie verrà girata in lingua portoghese e inglese.