F1, Austria, Libere 3: Verstappen spegne ogni illusione Mercedes

L'illusione è finita? Max Verstappen ha provato a rimettere ogni cosa a posto nella terza sessione di prove libere del GP d'Austria. L'olandese è stato l'unico pilota a sfondare il muro dell'1'05" confermando la netta supremazia della Red Bull RB16B a Spielberg. Sulla pista in altura di 700 metri è tornato a fare caldo (la pioggia prevista non si è vista e viene esclusa anche per la gara) e con un asfalto di 51 gradi la Mercedes è tornata a... sciogliersi dopo aver svettato ieri con le due W12 davanti a tutti.

Le ambizioni della Stella si sono ridimensionate dopo le speranze alimentate ieri perchè con le gomme soft Max Verstappen è arrivato a 1'04"591, lasciando Hamilton, terzo dietro anche a Valtteri Bottas, a oltre sei decimi.

Il campione inglese, che ha rinnovato l'accordo di due anni con la Mercedes, anziché minacciare la RB16B, si deve guardare dagli attacchi dell'AlphaTauri di Pierre Gasly che è arrivato ad appena 3 millesimi dalla W12 del sette volte campione del mondo. In realtà Lewis si è visto annullare il miglior tempo sotto il muro dell'1'05" per un largo millimetrico all'ultima curva: il distacco delle frecce nere può non essere il mezzo secondo preso da Bottas, ma Verstappen può dormire sonni tranquilli pensando alla pole position.

Gasly con l'AlphaTauri conferma con 1'05"280 la grande adattabilità della AT02 al Red Bull Ring e conferma la grande potenza espressa dalla power unit Honda: la Casa giapponese ha confermato che l'anno prossimo produrrà ancora i motori da Sakura, anche se il marchio avrà lasciato ufficialmente la F1.

Sorprendente la quinta prestazione di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo: il pugliese ha trovato una zampata che gli ha permesso di installarsi davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. E il che è tutto dire della forma che sta palesando in questa fase del campionato, visto che Kimi Raikkonen è rimasto 17esimo a quattro decimi. Ci auguriamo che Antonio possa ripetere la prestazione anche in qualifica.

La squadra del Cavallino al sesto posto di Carlos Sainz (staccato da Giovinazzi di 2 millesimi) aggiunge il nono posto di Charles Leclerc: la Scuderia ha tentato il giro prima, mentre la pista era in grade evoluzione: la sensazione è che le Rosse possano ambire a posizioni migliori in griglia.

Sergio Perez è solo settimo con la seconda Red Bull: gli otto decimi lasciati al padrone di casa sono tanta roba. Il messicano è incalzato al settimo posto da Fernando Alonso molto consistente con l'Alpine, mentre continua a deludere Esteban Ocon solo 13esimo.

La top 10 è chiusa da Sebastian Vettel con l'Aston Martin in difficoltà con la temperatura più alta: il tedesco sì è messo davanti a Lance Stroll che dispone della AMR21 evoluta nell'aerodinamica.

Yuki Tsunoda paga quasi un secondo con la AT02 e si piazza in 12esima posizione. Bene George Russel 14esimo con la Williams, mentre Nicholas Latifi è solo 19esimo, chiuso nella morsa fra i due piloti della Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Male le McLaren con Lando Norris 15esimo di 25 millesimi più veloce di Daniel Ricciardo, ma non hanno cercato la prestazione.

Le squadre hanno assecondato l'invito della Pirelli a usare di nuovo le gomme prototipo che faranno il loro debutto nel GP di Gran Bretagna: i primi 25 minuti della sessione sono stati dedicati agli pneumatici con le posteriori caratterizzate da una costruzione rinforzata. Positivi i riscontri dei piloti che non hanno trovato grandi differenze prestazionali, potendo andare con pressioni sensibilmente più basse. Le hanno usate tutti, tranne i piloti della Red Bull che hanno rinunciato a girare con le "nere", contenti di quello che avevano già visto ieri.