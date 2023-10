F1 | Austin, Shootout: Leclerc insidia la pole di Verstappen

Max Verstappen si è voluto rifare: il tre volte campione del mondo ha siglato la pole position nella Shootout Sprint del GP degli Stati Uniti. L'olandese con la Red Bull è arrivato a 1'34"538 che è un paio di decimi migliori rispetto alla qualifica di Charles Leclerc. Max ha dovuto dare fondo alle sue capacità per mettersi alle spalle la Ferrari del monegasco: ci è riuscito per appena 55 millesimi di secondo, un margine che è diventato minimo a dimostrazione di una RB19 che riesce ancora a prevalere, ma ha dovuto alzare l'altezza minima da terra per non avere problemi con i frequenti bump della pista texana. Non deve stupire, quindi, se l'arancione con le medie in SQ2 si è esibito in un testacoda nello snake: si è girato, ma ha saputo con maestria riprendere la macchina tanto che i commissari non hanno quasi fatto in tempo a esporre la bandiera gialla!

Charles Leclerc può essere soddisfatto della prestazione ottenuta con la rossa: è in prima fila e può provare a sfidare Verstappen nella garetta. La SF-23 dovrà dimostrare nel passo gara di reggere l'andatura della Red Bull. Sarà una valida indicazione per la gara di domani. E' interessante notare che ci sono quattro macchine in un decimo: lo sa bene Lewis Hamilton che è terzo con la Mercedes. Il sette volte campione del mondo paga 69 millesimi da Max: è contento del passo avanti fatto con la W14 ed è convinto di essere nella partita per la vittoria. Conta di invitarsi anche Lando Norris con la McLaren: l'inglesino con 1'34"639 è a un decimino dalla pole, ma ha lasciato a oltre due decimi Oscar Piastri. L'australiano un po' in difficoltà ieri, ha trovato le giuste coordinate con la vettura papaya.

Non ha brillato Carlos Sainz solo quinto con l'altra Ferrari: lo spagnolo è a quattro decimi dal compagno di squadra. Tanta roba, visto che si era candidato alla pole position. Non è giornata. Ci si aspettava di più da Sergio Perez solo settimo con la RB19: il messicano paga mezzo secondo da Verstappen e il distacco è pesante.

George Russell è ottavo con la Mercedes: l'inglese è arrivato alla SQ3 senza avere un treno nuovo di soft. Non stupiscano i sei decimi che ha rimediato, ma a preoccupare è l'impeding a Leclerc in SQ1: scontato il fatto che la freccia nera possa essere penalizzata di tre posizioni sulla griglia. Nella piccola nasata ha dovuto sostituire la paratia laterale dell'ala anteriore.

Molto positiva la prestazione di Alexander Albon con la Williams nono davanti all'Alpine di Pierre Gasly.

Resta fuori dalla Top 10 Daniel Ricciardo per 31 millesimi: l'australiano, però, ha dato il livello della AT04 dotata di tante novità tecniche. E nonostante l'assetto sia bloccato dalle qualifiche del GP di ieri, Daniel ha compreso meglio la vettura romagnola.

Fernando Alonso è 12esimo con l'Aston Martin: lo spagnolo con la AMR23 affronta il weekend come fosse un test con la "verdona" visto che la vettura aveva un grande aggiornamento. Va detto che non ha deluso Lance Stroll con la seconda vettura: questa volta il canadese è 14esimo solo a un decimo dal più esperto compagno. Almeno non si sono più visti distacchi da "clessidra": buon segno per il nordamericano.

Fra le due Aston Martin si è infilato Esteban Ocon con la seconda Alpine, mentre è 15esimo Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese ha interpretato meglio di Bottas le novità aerodinamiche della squadra di Hinwil.

Non supera la SQ1 la Haas con Nico Hulkenberg 16esimo che è rimasto fuori per 12 millesimi di secondo. Veramente un niente. Il tedesco con la VF-23 aggiornata con le pance a scivolo ha preceduto il compagno di squadra Kevin Magnussen che ha concluso staccato di un paio di decimi.

Non ha impressionato Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo: il finalndese sperava qualcosa di più con la C43 rivista nel fondo. E' finito 18esimo anche se ha chiuso con lo stesso tempo al millesimo di Magnussen: il danese ha guadagnato la posizione solo perché ha ottenuto la sua prestazione prima di Valtteri.

Non ha impressionato nemmeno Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese è 19esimo con la AT4, ma potrebbe finire investigato per un bloccaggio a Lewis Hamilton che è arrivato a sfiorare la monoposto del nipponico. Male Logan Sargeant ultimo con la Williams: l'americano non ha sentito il supporto del pubblico di casa. La sua posizione nel team di Grove vacilla. Eccome se vacilla...