F1 | Audi ufficializza: entra nel 2026 con una PU tutta tedesca

In una conferenza stampa tenutasi stamane a Spa, l’Audi ha ufficializzato l’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026 con una propria power unit.

Un annuncio atteso, pronto da mesi ma bloccato dal ritardo con cui la FIA ha definito i regolamenti tecnici che definiscono i motori del futuro.

“Posso annunciare ufficialmente che saremo presenti in Formula 1 nel 2026 realizzando una nostra power unit – ha dichiarato l’amministratore delegato Audi, Markus Duesmann – il Motorsport è nel DNA di Audi, basti pensare a Le Mans, al DTM, alla Formula E, e vogliamo continuare questa storia di successi. Le nuove regole in materia di power unit ci hanno offerto un’ottima possibilità che abbiamo colto, dovremo allestire un reparto corse con gli standard Formula 1, ma abbiamo una buona base di partenza”.

“La Formula 1 è il passaggio naturale – ha spiegato il responsabile del dipartimento tecnico, Oliver Hoffmann - abbiamo maturato delle esperienze nel mondo elettrico con le nostre ultime esperienze in altri progetti. Il regolamento ci consente di poter approfittare di un progetto completamente nuovo, e siamo pronti ad affrontare la sfida di una nuova powertrain, che sarà progettata e costruita in Germania”.

La conferenza stampa ha visto la presenza dei padroni di casa, ovvero il presidente FIA, Mohammed Bin Sulayem e Stefano Domenicali.

“È un grande giorno per la Formula 1 – ha commentato Domenicali – l’ingresso in Formula 1 di una casa come Audi è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa. L’elettrificazione, il carburante sostenibile e altre novità che hanno dato forma alle nuove power unit che vedremo in pista nel 2026 si sono confermate attrattive sul mercato. Avevamo una visione, e siamo molto contenti di vedere che si è concretizzata. È un alto step molto importante in un momento molto positivo per la Formula 1”.

Il programma F1 sarà seguito da Adam Becker che è stato nominato CEO della struttura che è stata appositamente creata.

Per l’Audi l’ingresso in Formula 1 è una prima assoluta. In passato ci sono stati momenti in cui la Casa tedesca ha valutato un possibile ingresso nel Circus, ma le valutazioni si sono sempre concluse con un nulla di fatto. A convincere i vertici Audi ha contribuito non poco la mano tesa dalla FIA.

La Federazione Internazionale ha modellato i nuovi regolamenti tecnici 2026 semplificando molto il lavoro richiesto a chi intende varare da zero un programma power unit, con l’eliminazione della MGU-H, l’introduzione di parti comuni e di un limite massimo di budget.