F1 | Audi-Sauber, ora è ufficiale. Saranno assieme dal 2026

Sauber Motorsport ha annunciato l’atteso accordo con il gruppo Audi che darà forma al programma Formula 1 operativo a partire dalla stagione 2026. È stata ufficializzata l’acquisizione da parte di Audi di una partecipazione nel Sauber Group, ma non è stato specificato se si tratta di una quota di maggioranza (che garantirebbe all’Audi il controllo) o, al momento, minoritaria.

Dopo aver annunciato durante lo scorso Gran Premio del Belgio il suo ingresso in Formula 1 come produttore di power unit, è arrivata dall’Audi anche la conferma dell’accordo con il team Sauber che a partire dal 2026 diventerà la squadra ufficiale della casa tedesca. Vedremo, quindi, un Audi a tutto campo.

Nella dichiarazione inviata oggi dalla Sauber si legge che “questa partnership consentirà alla squadra di puntare a nuovi traguardi, garantendo allo stesso tempo un solido futuro a lungo termine dell'azienda”.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“La partnership tra Audi e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team - ha spiegato Frédéric Vasseur – che ci consentirà di continuare di avvicinarci alle prime file della griglia di partenza. Diventare la squadra ufficiale dell'Audi non è solo un onore ed una grande responsabilità, ma anche l'opzione migliore per il futuro, e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare questa grande casa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata con il nuovo progetto Formula 1”.

Il team Sauber (che fino al termine della stagione 2023 resterà con la denominazione Alfa Romeo F1 Team) ha confermato che proseguirà il suo rapporto con la Ferrari relativo alla fornitura della power unit fino al termine della stagione 2025, onorando una partnership che ha consentito al team di compiere importanti passi avanti in termini di competitività e stabilità.