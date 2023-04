F1 | Audi: la prima power unit sarà al banco entro la fine 2023

L'Auto Shanghai si sta per tramutare nel trampolino di lancio di Audi. Non stiamo parlando di nuovi modelli da introdurre nel mercato automotive, ma una tappa importante per fare il punto sul processo che la porterà a entrare in Formula 1 a partire dalla stagione 2026 assieme a Sauber.

Audi crede fortemente nel motorsport. Pensa che possa essere una vetrina perfetta per mostrare al mondo le proprie capacità tecnologiche e quale piattaforma migliore della Formula 1 per avere un bacino di persone tale da ammagliare con il proprio sapere, la propria conoscenza e le ambizioni.

"Il motorsport è parte integrante del nostro DNA", ha dichiarato Markus Duesmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUDI AG, ad Auto Shanghai. "Siamo convinti che il nostro impegno in Formula 1 rafforzerà l'orientamento sportivo di Audi. La serie di corse sta aumentando continuamente la sua portata globale, soprattutto tra i gruppi target giovani e nel nostro mercato di vendita più importante: La Cina".

Il Gran Premio di Cina al Circuito Internazionale di Shanghai non ha potuto svolgersi per la quarta volta consecutiva a causa della pandemia, e questo lo rende ancora più felice di dare ai fan cinesi della Formula 1 un'anteprima del futuro coinvolgimento di Audi nella classe regina del motorsport.

"Il progetto Audi Formula 1 è davvero decollato negli ultimi mesi", afferma Oliver Hoffmann, Membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo Tecnico di AUDI AG. "Nella fase concettuale in corso della power unit, oggi si gettano le basi della nostra trasmissione per il 2026".

"Attribuiamo grande importanza al lavoro sui dettagli, ad esempio sui materiali o sulle tecnologie di produzione, e ci concentriamo anche su argomenti come la gestione energetica della trasmissione ibrida. Dopo tutto, l'efficienza è un fattore chiave di successo per la Formula 1 e per la mobilità del futuro, questi approcci faranno progredire entrambi i mondi", afferma Hoffmann.

I progressi di Audi sino a ora

Il 2026, a livello temporale, è ancora un orizzonte lontano. Ma per chi deve prepararsi a fare il proprio ingresso in una categoria così competitiva come la Formula 1, è già dietro l'angolo. Ecco perché Audi ha lavorato incessantemente già dallo scorso anno per arrivare pronta al momento più importante della sua storia recente nel motorsport.

Audi ha già provato al banco un motore monocilindrico alla fine dell'anno scorso. Da questo ha ricavato preziose indicazioni per lo sviluppo, la messa a punto del banco di prova e la convalida degli strumenti di misura.

Dopo aver certificato la bontà degli strumenti, Audi metterà al banco una power unit completa - che sarà formata da motore termico, motore elettrico, batteria e centralina - entro la fine del 2023 e sarà considerata la base per il futuro concetto del veicolo.

Non è tutto, perché il simulatore di sviluppo dinamico che ha sede a Neuburg sarà elevato agli standard richiesti dalla Formula 1 per cercare di far progredire ulteriormente le power unit realizzate da Audi.

Il reparto power unit Audi, a oggi, può contare su 260 specialisti che fanno parte del team di sviluppo. Questi arrivano da Audi Sport e Audi, ma con esperienze pluriennali nel settore della propulsione elettrificata. A loro si sono uniti ingegneri con un passato in Formula 1 presi da altri team, che rafforzano il team in modo mirato. Entro la fine dell'anno i dipendenti saliranno a oltre 300.

Anche le infrastrutture subiranno cambiamenti

Per entrare in Formula 1, Audi non potrà spendere risorse solo per specialisti e ricerca e sviluppo. Non è un caso che il Competence Center Motorsport di Neuburg sia sotto la lente d'ingrandimento dei vertici della Casa tedesca. Nel corso del prossimi mesi sarà ampliato per poter essere più adatto alle esigenze di un progetto di tale portata come quello che dovrà portare Audi in Formula 1.

A metà del 2023 arriveranno altri banchi prova per lo sviluppo dei propulsori in un nuovo edificio che avrà una superificie di circa 3.000 metri quadrati. Il design modulare consentirà di mettere in funzione i banchi prova già prima del completamento della struttura stessa, che avverrà all'inizio del prossimo anno.

2026, una questione di sostenibilità

Tra 3 anni la Formula 1 aprirà una nuova era, che punta senza troppi giri di parole a essere più sostenibile. Infatti i propulsori di nuova generazione potranno contare su una MGU-K che potrà erogare una potenza molto simile a quella dei motori termici, che rimarranno 1.6 turbo e alimentati da carburante sintetico sostenibile. Ricordiamo infatti che la Formula 1 si è data un obiettivo importante: essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030. Tra 7 anni.

Audi ha sottolineato come questo obiettivo - assieme all'introduzione del Budget cap - è stato un fattore importante che l'ha fatta propendere per entrare in Formula 1, con l'annuncio che è arrivato nell'agosto 2022. Sauber è il team a cui Audi ha scelto di affiancarsi per questa nuova avventura.

L'attuale team elvetico corre ora per l'ultima stagione con il marchio Alfa Romeo, poi rimarrà Sauber per due stagioni prima di abbracciare la nuova sfida con Audi. A oggi la Casa tedesca ha una partecipazione in quella svizzera, ma l'obiettivo dei tedeschi sarà quello di ottenere la maggioranza di Sauber, acquistando la maggioranza dopo vari passi.