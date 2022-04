F1 | Audi e Porsche sempre più vicine ad una decisione

Dopo mesi di speculazioni legate al possibile ingresso dei due brand tedeschi in F1, è stata rilasciata una breve dichiarazione giovedì sera, subito dopo la conclusione della riunione del Consiglio d'Amministrazione del Gruppo Volkswagen, che ha fornito una sorta di road map del suo possibile coinvolgimento.

Anche se non c'è stata ancora la conferma di una luce verde definitiva per i due progetti, è stato detto abbastanza chiaramente che è probabile che sia Audi che Porsche otteranno il via libera una volta che saranno state finalizzate definitivamente le regole sui motori che entreranno in vigore nel 2026.

Entrambe le aziende sono state chiare sul fatto che le regole che entreranno in gioco per quella data dovranno avere almeno due caratteristiche: essere efficaci in termini di costi ed eliminare una tecnologia complessa come la MGU-H, che potrebbe dare un grande vantaggio ai motoristi già presenti.

Nella breve dichiarazione rilasciata da Audi Sport giovedì sera è stato confermato che sia Audi che Porsche hanno discusso i piani per un "potenziale ingresso in F1".

Il comunicato recita: "Questo darebbe alla nostra azienda l'opportunità di dimostrare il 'Vorsprung durch Technik" anche all'apice del motorsport dal 2026".

"Non abbiamo ancora preso una decisione in quanto siamo attualmente nella fase finale di valutazione. A questo punto, i nuovi regolamenti per il 2026 e gli anni successivi non sono ancora disponibili. Questi stabiliranno cambiamenti di vasta portata per rendere la F1 più sostenibile, che è un prerequisito per l'eventuale ingresso di Audi".

"Audi Sport sta discutendo queste questioni direttamente con la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). La nostra decisione sarà annunciata non appena sarà presa".

Anche se non c'è ancora un via libera ufficiale per l'ingresso, è evidente che i piani per portare Porsche e Audi in F1 sono abbastanza avanzati.

Sul fronte Porsche, sembra quasi certo che si legherà alla Red Bull dal 2026, dove potrebbe fare uso della nuova divisione powertrains del team per aiutare a velocizzare il suo arrivo alla competitività anche in F1.

Parlando di Audi, i suoi piani per trovare un potenziale partner invece non sono così concreti. E' stata collegata con insistenza alla McLaren, ma alcune fonti hanno indicato che non siano state trovate le basi per un accordo.

Audi vorrebbe infatti prendere la proprietà della squadra piuttosto che limitarsi a fornire i motori, ma l'acquisto della McLaren potrebbe rivelarsi troppo costoso, inoltre la squadra di Woking non pare desiderosa di cedere il suo pacchetto di maggioranza.

Questo ha aperto la porta a nuove suggestioni e l'ultima porterebbe ad un interesse legato all'Aston Martin. Secondo alcune fonti ci sarebbero già stati anche dei colloqui tra le due parti, con l'arrivo di Audi che offrirebbe un piano a lungo termine alternativo per il proprietario Lawrence Stroll, che non ha ancora ottenuto i risultati sperati da quando ha rebrandizzato il team.