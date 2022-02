F1 | Aston Martin, vittoria entro 5 anni. Vettel: "Speriamo prima"

Lawrence Stroll, boss di Aston Martin, è stato chiaro già nel 2021 e ha ribadito il concetto anche oggi pomeriggio nel corso della presentazione della AMR22 di Formula 1: il piano per arrivare alla vittoria nel Circus iridato è di 5 anni. Non uno di meno.

Questo tipo di messaggio è ormai il mantra della squadra di Silverstone, che sta lavorando alacremente per tentare di raggiungere i propri obiettivi. La realizzazione di una nuova fabbrica, due piloti eterogenea con la gioventù e l'irruenza di Lance Stroll e il talento e l'esperienza di Sebastian Vettel. Il motore Mercedes e una ristrutturazione del team che lasciano intendere a un progetto a medio termine.

Oggi Lawrence Stroll è stato chiaro: il 2022 di Aston Martin sarà un passaggio obbligato verso la fine del quinquennio, quando la Casa sarà davvero chiamata a essere in lotta per gli iridi di Formula 1.

"Vincere non è affatto facile, specialmente in Formula 1. Per questo il nostro viaggio, la nostra scalata verso il vertice della F1 è quinquennale. 5 anni per migliorare e arrivare al successo", ha detto il boss di Aston Martin.

Insomma, passo dopo passo per arrivare all'obiettivo comune. Però, a modo suo, c'è chi ha dissentito. Certo, usando la sua solita ironia, facendolo in modo pacato, con il sorriso, ma con un intento molto reale: vincere, ma non in 5 anni. Vincere prima.

AMR22: Vettel vuole vincere prima

Questa persona è Sebastian Vettel, che quest'anno inizierà la 16esima stagione in Formula 1. Dall'alto dei suoi 4 titoli iridati, ma anche dalle numerose vittorie ottenute in carriera, il tedesco ex Ferrari ha sottolineato implicitamente come il suo tempo nel Circus iridato non sia affatto lungo. Ormai si trova nella parte finale della sua carriera e il suo obiettivo non è chiuderla da comprimario, ma da protagonista.

"Vincere in 5 anni? Io veramente vorrei accorciare i tempi...", ha detto sorridendo il tedesco. "MNa non sappiamo quanto ci vorrà. Dobbiamo essere più forti dell'anno scorso e questo è un obiettivo reale, realistico. E' il nostro obiettivo per questa stagione".

"Non sappiamo però dove ci troviamo rispetto al 2021 perché quest'anno sono state introdotte nuove regole che hanno cambiato tanto non solo le monoposto, ma anche le gomme con le Pirelli da 18". Dovremo aspettare i primi riscontri della pista per vedere davvero dove siamo".

Insomma, tutti a remare dalla stessa parte. Ma Vettel, a quanto pare, sembra aver tutta l'intenzione di volerlo fare più rapidamente degli altri.