F1 | Aston Martin svela la AMR24: gli obiettivi sono ambiziosi

Nell'aria l'odore di nuovo, quello di una fabbrica moderna, appena costruita, ma anche le vibrazioni percettibili di un ambiente in fermento, sapendo di avere obiettivi di alto livello. Aston Martin Racing ha presentato questa mattina la sua nuova monoposto, la AMR24, con cui cercherà di fare meglio rispetto a quanto visto nel 2023 ed entrare stabilmente nel novero dei top team di Formula 1 avvalendosi ancora del talento e della classe ancora cristallina di un Fernando Alonso senza tempo.

Alle 9:00 di questa mattina il team britannico ha fatto cadere i veli dalla sua nuova arma, la AMR24, nella propria sede di Silverstone, a pochi passi dal tracciato usato poco meno di 24 ore fa dalla Haas per lo Shakedown della VF-24. Oggi, però, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova verdona, la monoposto più attesa delle ultime perché zavorrata da aspettative grandi, enormi. Quelle della proprietà, il sempre esigente Lawrence Stroll per via della quantità di risorse investite in questo progetto. Ma anche quelle degli appassionati, dei tifosi, dei piloti e del team stesso.

Presentarsi al via della nuova stagione con il biglietto da visita della prima metà di 2023 ancora sotto gli occhi è un invito a non nascondersi. Figurarsi se ci si presenta ai nastri di partenza con un Fernando Alonso già da un po' oltre i 40 anni, ma tirato ancora a lucido e affamato di successi come un 20enne di belle speranze arrivato dalle serie minori.

La AMR24 si presenta delle caratteristiche che vanno in controtendenza con il resto delle monoposto presentate sino a ora. Il muso, ad esempio, è più corto ed è attaccato all'ala sul secondo elemento, non sul primo come invece abbiamo visto con Haas, Alpine e Racing Bulls. Ma questa non è la sola novità.

Il push rod è il sistema scelto dagli ingegneri diretti da Dan Fallows sia per le sospensioni anteriori che quelle posteriori (mentre nel 2023 erano pull-rod al posteriore), ma è chiaro come le prime seguano la direzione presa da Red Bull per via dell'inclinazione delle stesse, permettendo all'aria di confluire nella parte centrale del corpo vettura, soprattutto verso l'imbocco dei canali Venturi.

Le pance della AMR24 continuano a presentare lo svaso – che chiamiamo vasca – nella superficie superiore, ma presentano una bocca d'ingresso dell'aria più piccola rispetto al 2023. Per l'analisi tecnica della AMR24 vi rimandiamo all'articolo dedicato, scritto da Giorgio Piola e Franco Nugnes.

Uno dei punti fermi del team è rappresentato dai piloti. Fernando Alonso sarà ancora una volta l'uomo immagine del team non solo per la popolarità in giro per il mondo, ma soprattutto per il talento e la voglia di conquistare ancora grandi risultati nella massima serie a ruote scoperte del motorsport e, perché no, anche quella 33esima vittoria che sta aspettando da tempo e che l'anno scorso è stata solo sfiorata.

Il team si attende segnali importanti anche da Lance Stroll, autore di diversi alti e bassi nel 2023 che lo hanno così portato a chiudere molto staccato nel Mondiale Piloti dal suo compagno di squadra. Essere il figlio del proprietario del team è una bella assicurazione sul lavoro, ma in un mondo così particolare come quello del Circus iridato nulla è davvero scontato, basti pensare al clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari che si consumerà nel 2025...