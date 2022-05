F1 | Aston Martin spec B: radiatori inclinati e pance spioventi

L’Aston Martin conta di riaprire la sua stagione 2022 nel GP di Spagna: la squadra di Silverstone porta a Barcellona almeno una AMR22 spec B.

Se le altre squadre faranno debuttare a Montmelò dei pacchetti di aggiornamento, la Casa di Gaydon andrà decisamente oltre perché farà vedere una macchina sostanzialmente nuova e, fatto salvo il telaio e il muso della verdona che è già stato sviluppato, sarà diversa dalla F1 che abbiamo visto correre fino a Miami.

L'Aston Martin a Barcellona si convertirà alle pance spioventi della RB18 Photo by: Erik Junius

È il primo team che ricusa la filosofia aerodinamica del doppio fondo, per convergere verso le pance spioventi, andando nella direzione indicata dalla Red Bull con la RB18. Si tratta di un cambiamento drastico che non è frutto di un ripensamento in corsa, perché il via allo studio della spec B è stato dato addirittura prima della presentazione della vettura del 10 febbraio.

Eravamo stati criticati per aver definito subito la AMR22 una macchina… sbagliata, ma i fatti poi ci hanno dato ragione e la verdona che si scoprirà a Barcellona avrà davvero poco in comune con la vettura. A cominciare dalla disposizione dei radiatori che non saranno più alti e orizzontali, ma torneranno a essere montati in una posizione più convenzionale, verticali e inclinati in avanti.

La novità sotto alla macchina consente di ridisegnare la forma delle pance nella speranza di dare una sterzata ad un campionato che non è nato sotto i migliori auspici: la AMR22 ha conquistato i primi punti iridati a Imola, ripetendosi a Miami, dopo l’introduzione di modifiche che hanno preceduto l’arrivo della macchina completamente ridisegnata intorno allo stesso telaio e alla power unit Mercedes.

L’obiettivo è di rilanciare le sorti del team, magari ridando un po’ di entusiasmo a papà Lawrence, piuttosto disilluso dal progetto in F1 e allettato all’idea che l’Audi possa presentarsi per rilevare la squadra e farla diventare la base dei quattro anelli.

L’imperativo è quello di dimostrare che l’Aston Martin ha una struttura capace con l'arrivo di Dan Fallows e Luca Furbatto di ribaltare un avvio difficile che possa rilanciare le sorti del team con le risorse che hanno rinforzato lo staff tecnico recentemente e che da gennaio hanno iniziato a lavorare in galleria del vento su una F1 che riesce a cambiare faccia in Spagna.

L’Aston Martin non si aspetta i risultati già a Barcellona, perché tutti i dati raccolti finora possono essere buttati via: è come se il team diretto da Andy Green iniziasse il 2022 daccapo, proprio come se Montmelò fosse una nuova partenza…