F1 | Aston Martin: Miami ha esaltato le qualità della AMR23

Quarto podio su cinque gare, un bottino sta portando l’Aston Martin in quell’ambiente dorato tra le squadre di vertice. Un inizio di stagione da favola, inaspettato ripensando agli ultimi mesi dello scorso campionato, ma che ha premiato il duro lavoro svolto dagli ingegneri di Silverstone, capaci di creare una monoposto dal buon carico aerodinamico complessivo che si è dimostrata subito veloce e gentile sulle gomme.

Con una Ferrari altalenante e una Mercedes ancora in cerca della propria identità, ad approfittarne è stata la squadra britannica, brava a inserirsi stabilendosi con una certa costanza come seconda forza in gara. Seppur in qualifica manchi ancora qualcosa, in particolare rispetto al team del Cavallino, quella flessibilità sulla lunga distanza tanto agognata dalla Rossa è l’elemento che ha permesso a Fernando Alonso di centrare quattro podi su cinque appuntamenti. A Baku erano emersi i limiti di una vettura ancora da "scoprire" a fondo, ma che aveva ben destato per l'essere riuscita a ben figurare anche su un tracciato realisticamente poco adatto ai punti di forza della AMR23.

Uno stato di forma che ha lasciato sensazioni differenti all’interno del team, perché se da una parte c’è chi guarda con estrema fiducia al futuro con l’obiettivo di puntare al colpo grosso come l’asturiano, dall’altra c’è chi predica calma: “Piedi per terra, non si dovrebbe mai prendere un podio in F1 come normale o scontato. Perché per salire sul podio è necessario un duro lavoro. E in Formula 1 ci sono concorrenti molto, molto forti, molto professionali. E se non siamo al 100% in tutte le aree in ogni momento, non c'è podio”, ha spiegato il Team Principal Mike Krack.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3° posizione, spruzza champagne dal podio Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma le bontà della AMR23 hanno fatto la differenza anche a Miami, già a partire dal sabato, quando lo spagnolo è stato in grado di centrare una seconda posizione in qualifica quasi insperata fino a poche ore prima, dati i problemi di assetto riscontrati nell’ultima sessione di prove libere quando erano testate due configurazioni differenti. Senza ombra di dubbio, le difficoltà dei principali rivali hanno agevolato il portacolori dell’Aston Martin, ma quando c’è stato da piazzare il crono decisivo, il due volte campione del mondo non ha tradito le aspettative, ottenendo quella seconda casella sulla griglia di partenza che ha semplificato notevolmente la prima parte di gara.

Osservando le telemetrie dei giri di qualifica, sia contro Sainz che Leclerc, emerge proprio come le bontà sul piano del carico complessivo della AMR23 abbiano aiutato a imporsi nei tratti più veloci, in particolare quelli del primo settore. L’aspetto più interessante risiede nel fatto che se fino a qualche appuntamento fa la vettura britannica soffriva sui rettilinei, con le novità introdotte negli ultimi Gran Premi sembra che il gap verso i rivali sia leggermente diminuito: un tema che andrà approfondito nei prossimi appuntamenti.

Il primo stint è forse quello più interessante, perché evidenzia un’ottima condotta di gara non solo da parte di Alonso, ma anche del gruppo strategico Aston Martin, bravo nel leggere l’evoluzione della gara. Dopo essere riuscito a mantenere la seconda posizione alla partenza, Alonso ha completato la maggior parte della prima fase di gara con il connazionale della Ferrari negli scarichi, anche dopo l’inevitabile sorpasso di un Verstappen impegnato nella sua forsennata rimonta verso la vittoria.

Confronto gara al GP di Miami Alonso - Sainz, Giro 13 Photo by: Gianluca D'Alessandro

Tuttavia, Sainz non si è mai realmente trovato nella posizione di poter lottare e sferrare l’attacco decisivo su chi lo precedeva, limitandosi a seguire a con costanza nella zona DRS. Un aspetto dovuto soprattutto alle difficoltà nel rimanere sufficientemente vicino prima di immettersi su quei rettilinei dove era possibile utilizzare l’ala mobile. A quel punto in casa Ferrari si è deciso di seguire una strada differente, tentando l’undercut anche a costo di finire nel traffico: un’opzione che in realtà Aston Martin non aveva realmente preso in considerazione, perché l’obiettivo era perseguire sulla propria strategia.

“Prima di tutto, volevamo seguire il nostro piano e non essere precipitosi. Stavamo accumulando un delta in termini di vita delle gomme e non dobbiamo dimenticare che non sapevamo quanto a lungo avremmo potuto andare con le dure. Inoltre, non volevamo entrare nel traffico, perché in quel caso si rischiava di entrare in contatto con l'aria sporca. Abbiamo pensato di rimanere fuori, avevamo ancora ritmo con quelle gomme e avrebbe pagato più avanti nella gara ‘Restiamo fuori, abbiamo ancora ritmo con queste gomme e penso che questo abbia pagato più avanti nella gara’”, ha spiegato Krack.

Se il team del Cavallino si è preso un rischio che ha poi pagato nelle fasi successive, con Sainz che ha dovuto gestire le coperture dopo lo sforzo iniziale per completare il sorpasso a distanza, sul muretto Aston Martin i tecnici sono stati bravi nel comprendere il vero potenziale della vettura, rimanendo fuori ancora per diverse tornate.

Passo gara Alonso - Sainz al GP di Miami Photo by: Gianluca D'Alessandro

Da un passo che si aggirava quasi sul 33 prima della sosta del Ferrarista, all’improvviso Alonso ha iniziato a girare sotto il 32 e mezzo per più tornate, dimostrando che effettivamente aveva ancora qualcosa nel taschino da spendere nel momento propizio. È stata proprio questa differenza di passo che ha poi permesso all’alfiere del team di Silverstone di compensare quanto guadagnato da Sainz a gomma nuova e di ritrovarsi molto vicino al connazionale una volta compiuta la propria sosta, rendendo quasi “immediato” il sorpasso con coperture fresche.

Dopo una prima parte di run aggressiva per completare l’undercut, Sainz ha infatti iniziato a dover gestire gli pneumatici, incrementando di conseguenza i tempi, mentre Alonso ha subito preso il largo, guadagnando quei secondi sufficienti per creare un gap impossibile da ricomporre.

Osservando le telemetrie della seconda parte di gara emerge come Alonso guadagnasse ancora proprio nei tratti più rapidi del primo settore, abbastanza da compensare quanto poi perso nei tratti più lenti, dove la Ferrari si è dimostrata competitiva per tutto il fine settimana. Solo una volta che le gomme si sono stabilizzate in aria pulita, il ritmo del portacolori del Cavallino è tornato su tempi in linea con quelli del connazionale dell’Aston Martin che ormai, a quel punto, aveva già dato lo strappo decisivo riportandosi su un passo più consono per arrivare fino al traguardo.

Un altro tema interessante è quello che anche nei momenti migliori sul passo, Aston Martin avesse un piccolo margine per mettersi di effettuare lift and coast alla fine dei rettilinei in modo da salvaguardare le coperture, mentre Ferrari fosse costretta a lottare contro il derating.

Confronto gara del GP di Miami Alonso - Sainz Photo by: Gianluca D'Alessandro

Se la tappa statunitense ha messo in evidenza ciò su cui deve lavorare il Cavallino, al contrario per Aston Martin ha messo in luce i punti di forza, non solo in termini di performance pura e di adattamento alle peculiarità del layout della pista, ma anche per quelle caratteristiche di flessibilità in gara nella gestione degli pneumatici su cui la SF-23 è ancora carente.

La gara di Miami ha offerto spunti che potrebbero riproporsi nel corso del campionato, per quanto il distacco dal punto di riferimento della griglia sia ancora ampio. Tuttavia, Alonso non ha nascosto la propria voglia di sognare in grande per Monaco e Barcellona, due tracciati dove generalmente emergono le doti meccaniche e di carico aerodinamico complessivo delle monoposto. L’obiettivo rimane però quello che fino a qualche mese fa sembrava irrealizzabile, ovvero battere Mercedes e Ferrari nel campionato costruttori.

“Il distacco [da Red Bull] è notevole, anche se credo che oggi sia stato il nostro miglior passo gara della stagione. Siamo arrivati, credo, più vicini ai leader, senza Safety Car, senza nulla in gara e siamo ancora abbastanza veloci. Quindi vedremo. Credo che la stagione sarà lunga. Spero che su alcuni circuiti saremo un po' più vicini a loro. E alcuni degli aggiornamenti che apporteremo nel corso della stagione potrebbero metterci in una posizione diversa o più competitiva. Ma credo che il nostro obiettivo principale, ad essere onesti, sia quello di guardare dietro e cercare di tenere sotto controllo Mercedes e Ferrari nel Campionato Costruttori”, ha aggiunto Alonso.