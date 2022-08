F1 | Aston Martin: l'età di Alonso non è una preoccupazione

La scuderia di Silverstone ha regalato una grande sorpresa prima della pausa estiva della F1, annunciando di aver strappato Fernando Alonso all'Alpine per il 2023.

L'Alpine non era disposta ad offrire ad Alonso un impegno pluriennale e voleva avere delle opzioni per sostituirlo se non fosse stato in grado di mantenere il suo ritmo attuale dopo aver festeggiato i 41 anni. Il due volte campione del mondo invece preferiva un accordo a lungo termine per proseguire la sua avventura in F1.

Con l'Aston Martin che si è impegnata con un contratto più lungo, il team principal Mike Krack ha chiarito che la sua squadra non ha le stesse preoccupazioni dell'Alpine.

"Diciamo sempre che i 40 sono i nuovi 30", ha detto al Gran Premio del Belgio. "Da questo punto di vista, quindi, è un pilota abbastanza giovane".

"Non abbiamo preoccupazioni di questo tipo. Voglio dire, sta dimostrando ancora oggi di essere superveloce e non ci aspettiamo alcun calo".

Il contratto di Alonso con l'Aston Martin è pluriennale, anche se la squadra non ha specificato esattamente per quanto tempo è vincolato.

Ma Krack ha detto che non sarebbe sorpreso se lo spagnolo facesse un altro contratto dopo quello attuale, per aiutare la squadra a lottare al vertice se riuscirà a compiere i progressi che crede di poter fare nelle prossime stagioni.

"Non mi sorprenderebbe se la cosa si prolungasse, a dire il vero", ha detto.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

10 minuti di trattativa

L'accordo tra Aston Martin e Alonso è stato concluso in tempi brevissimi: la squadra si è mossa immediatamente durante il weekend del GP d'Ungheria, quando il suo attuale pilota, Sebastian Vettel, ha annunciato il ritiro a fine stagione.

Krack ha suggerito che le discussioni si sono concluse molto rapidamente, poiché entrambi erano d'accordo sul fatto di essere adatti l'uno all'altro.

"Fernando dice sempre che se entrambe le parti vogliono fare qualcosa, bastano 10 minuti e il gioco è fatto", ha detto. "Quindi è stato veloce....Ci sono state un paio di conversazioni di 10 minuti".

Krack ha aggiunto che Alonso non ha avuto bisogno di essere molto convinto del potenziale dell'Aston Martin, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare in questa stagione.

"Abbiamo parlato apertamente delle nostre infrastrutture e di come abbiamo intenzione di lavorare nei prossimi anni", ha detto. "E credo che questo sia stato abbastanza convincente".

"Anche Fernando sta monitorando: è un tipo intelligente, sa esattamente cosa succede nei team. Ha costruito una 'rete' enorme in tutti questi anni".

"Quindi non abbiamo dovuto fare un lavoro di convincimento. Lui sa cosa succede attraverso le sue varie fonti. E penso che il progetto sia qualcosa su cui è consapevole di poter avere un grande impatto. Credo che questo sia stato molto attraente per lui".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Krack ha anche elogiato la decisione di Vettel di ritirarsi abbastanza presto nel corso dell'anno per consentire all'Aston Martin di assicurarsi un pilota di talento come Alonso.

"Dobbiamo dare grande credito a Sebastian, perché era consapevole della situazione e ne abbiamo già parlato con lui", ha detto.

"Questo dimostra quanto siamo stati aperti e trasparenti con lui e lui con noi. Era consapevole che saremmo potuti cadere in una situazione come quella che avete descritto".

"Credo che sia anche per questo che ha deciso al momento giusto. Quindi, da questo punto di vista, penso che sia stato di grande aiuto nel volere che uscissimo da questa situazione in modo positivo. E non ha voluto invertire il trend positivo".