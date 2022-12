F1 | Aston Martin: la nuova galleria del vento inciderà dal 2025

Quando Lawrence Stroll ha acquistato Aston Martin aveva un piano ben preciso: quello di portare il marchio britannico tra i top team e lottare per i titoli iridati di Formula 1 entro un determinato periodo di tempo.

Per fare questo ha deciso di investire in maniera massiccia anche sulle infrastrutture del team, quelle di Silverstone ex Force India e Racing Point, con il preciso intento di scalare posizioni su posizioni e raggiungere il proprio scopo.

Tra queste strutture c'è anche una nuova galleria del vento. Sebbene il budget cap costringa i team a utilizzare la galleria in modo contingentato - dunque con un monte ore non superabile, pena sanzioni pecuniarie e sportive - Aston Martin pensa che una nuova sede in cui modellare le proprie vetture dal punto di vista aerodinamico faccia al caso suo.

Dan Falles, direttore tecnico di Aston Martin, ha affermato che la nuova struttura sarà pronta e funzionante per contribuire alla progettazione della monoposto che correrà in Formula 1 nella stagione 2025.

"L'obiettivo della galleria del vento è di essere operativa a metà del 2024", ha dichiarato il direttore tecnico Dan Fallows. "Speriamo di poter contribuire almeno in parte al '25. Credo che, a seconda di come andranno le operazioni di messa in funzione della galleria, sarà probabilmente la prima vettura ad avere un impatto significativo con la nuova galleria".

"Per quanto riguarda la fabbrica in sé, questa verrà messa in funzione l'anno prossimo con varie fasi, quindi speriamo che anche le vetture precedenti vedano i benefici della nuova fabbrica".

Fallows ha precisato che il team inizierà a utilizzare la nuova galleria del vento non solo quando sarà pronta, ma anche quando sarà trovata la giusta correlazione con la pista.

"Inevitabilmente, quando si costruisce una galleria del vento, si deve passare attraverso un processo di messa in servizio. E questo serve proprio a determinare che la galleria riesca a fornire i numeri che ci si aspetta di vedere".

"Abbiamo la fortuna di effettuare i test nella galleria del vento della Mercedes, che è una struttura di altissima qualità, quindi dobbiamo assicurarci che la nostra nuova struttura fornisca risultati coerenti con quelli".

"Questo richiederà un certo quantitativo di tempo. ma ci sono cose che potremo fare per cercare di accelerare il processo. ovviamente l'obiettivo è quello di far entrare in funzione la galleria del vento il prima possibile".

"Man mano che miglioriamo e che la disponibilità di tempo in galleria del vento diminuisce perché regolato dall'Aerodynamic Testing Restrictions, è chiaro che non potremo passare tanto tempo in galleria, ma avere una struttura propria significa poter fare anche altri esperimenti. Il che è inestimabile, ed è qualcosa che al momento non abbiamo necessariamente il lusso di poter fare condividendo la galleria con un altro team", ha concluso Fallows.