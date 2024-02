F1 | Aston Martin: la AMR24 è già scesa in pista a Silverstone

Nemmeno il tempo di scorgere le sue forme, che l'Aston Martin ha già assaggiato la pista. La AMR24 ha fatto il suo esordio sul tracciato britannico di Silverstone, che sorge a pochi passi dalla sede della squadra diretta da Mike Krack.

A portare in pista la nuova verdona è stato Lance Stroll, in un clima tipicamente britannico. Aston Martin ha iniziato così a sfruttare i 200 chilometri concessi per un filming day, così da verificare che tutti i sistemi fossero correttamente funzionanti prima di spedire la monoposto a Sakhir, in Bahrain, dove tra qualche giorno si terranno i test pre-stagionali.

Ricordiamo che da quest'anno i team hanno a disposizione 200 chilometri per filming day, per un totale di 400 stagionali (2 filming day consentiti per stagione). Stroll è entrato in pista sfruttando le solite gomme demo (in questo caso le Full Wet per le basse temperature) messe a disposizione da Pirelli per eventi di questo tipo. I team, come al solito, non possono sfruttare le gomme da gara per questo genere di iniziative.

Si tratta così della prima presa di contatto reale di Stroll con la AMR24 dopo averla provata nel corso dell'inverno, ma solo al simulatore. Il canadese, nell'intervista concessa ai media nella giornata di ieri, era stato cauto, evitando di dare pareri sulla vettura avendola provata solo in maniera virtuale.

Watch: Video F1 | La AMR24 in pista a Silverstone

Oggi, invece, avrà davvero la possibilità di raccogliere le prime sensazioni della monoposto che dovrà - stando almeno a quanto affermato dal team - portare a casa la prima vittoria dopo aver fatto numerosi podi nella passata stagione.

La AMR24 è un'evoluzione spinta della macchina dello scorso anno, pensata per avere una base migliore per i futuri aggiornamenti che arriveranno. Intanto è la terza vettura a esordire in pista in questi giorni.

Prima della AMR24, a Barcellona ha fatto il suo esordio la Sauber C44 sfruttando il primo filming day. Ieri, invece, è stato il turno di Haas con Nico Hulkenberg che ha portato in pista la VF-24 in condizioni di pista bagnata al mattino, ma poi le cose sono migliorate e la squadra americana ha completato a sua volta il primo filming day a sua disposizione.