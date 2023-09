F1 | Aston Martin: Jessica Hawkins ha svolto un test sulla AMR21

Una donna torna al volante di una Formula 1. Jessica Hawkins, driver ambassador del team Aston Martin Racing, ha completato il suo primo test al volante di una monoposto che ha corso in una stagione del Circus iridato.

La 28enne, ex pilota nelle W Series e autrice di podi, ha svolto una prova al volante dell'AMR21. monoposto che ha corso nel 2021 in Formula 1, sul tracciato dell'Hungaroring di Budapest lo scorso 21 settembre. La pilota ha condiviso il volante della monoposto con Felipe Drugovich, tester e terzo pilota del team di Silverstone.

Il test di Hawkins è importante anche perché è il primo svolto da una donna da 5 anni a questa parte. L'ultimo della serie era datato 2018, quando Tatiana Calderon girà a Città del Messico al volante di una Sauber C37 per un filming day.

"Voglio ringraziare tutti quelli del Team AMF1 per aver avuto fiducia in me, per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Mi ci è voluto tutto il sangue, il sudore e le lacrime per arrivare fin qui", ha dichiarato Jessica Hawkins.

"Quando ho sentito per la prima volta che si trattava di una possibilità, non riuscivo a crederci. Ho dovuto mantenere il segreto per mesi, il che è stato piuttosto difficile! Ne è valsa la pena e mi ha dato una visione davvero preziosa".

Jessica Hawkins, Squadra Aston Martin F1 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Niente è paragonabile all'accelerazione e alla frenata di un'auto di Formula Uno e, dopo aver esaminato i dati, sono davvero orgoglioso delle mie prestazioni. Poter guidare la AMR21 è stato per me un sogno che si è avverato e che ero pronto a realizzare da tempo".

"Continuerò a spingere per ottenere di più e, nel frattempo, voglio ispirare altre donne e far loro capire che devono seguire il loro sogno, qualunque esso sia".

Mike Krack, team principal di Aston Martin, ha aggiunto: "Questo è un momento speciale, sia per il Team AMF1 sia per Jessica, che è un membro importante della nostra squadra di piloti".

"Siamo rimasti molto colpiti dalla preparazione di Jessica per il test: ha lavorato molto duramente con il nostro team di simulatori e questo ha reso facile la decisione di farla salire sulla AMR21. Jessica ha affrontato l'opportunità con grande maturità; ha preso subito velocità e ha trovato un buon ritmo".

"Questo è stato un momento estremamente significativo nel percorso di Jessica con il Team AMF1 e sono lieto che abbiamo potuto farle fare il prossimo passo nel suo percorso di crescita, testando una moderna vettura di Formula Uno".