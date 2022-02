F1 | Aston Martin: il doppio fondo obbliga alle branchie

Lo shakedown dell’Aston Martin non ha dato indicazioni sulle qualità della AMR22, ma i tecnici del team di Silverstone sono tornati in sede (a due passi dal tracciato) soddisfatti dei dati raccolti nei 100 km percorsi venerdì da Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, nel filming day di Silverstone Photo by: Aston Martin Racing

La verifica funzionale che tutto funzioni a dovere ha dato esito positivo, per cui la monoposto a effetto suolo curata da Andy Green potrà essere spedita a Barcellona per la prima sessione di test invernali dopo essere stata completamente rismontata e riassemblata.

La “verdona” per ora è la sola monoposto a effetto suolo presentata che ha puntato sul doppio fondo come concezione aerodinamica, mentre Haas e McLaren hanno scelto le pance spioventi.

Questa filosofia riporta alla memoria il ricordo della Ferrari F92A, la curiosa monoposto di Jean Claude Migeot che nel 1992 avevano utilizzato Jean Alesi e Ivan Capelli con poche soddisfazioni. Il concetto, molto innovativo per l’epoca, non aveva funzionato a causa delle flessioni del fondo che rendevano la rossa instabile aerodinamicamente e ai problemi di blow-by del motore 12 cilindri.

La Ferrari F92A la prima F1 con il doppio fondo nel 1992 Photo by: Giorgio Piola

L’idea, però, era poi stata ripresa dalla Toro Rosso nel 2011 con la STR03 di Giorgio Ascanelli e anche quella F1 spinta dal motore Ferrari V8 da 2,4 litri non permise ai piloti Jaime Alguersuari e Daniel Ricciardo di andare oltre due ottavi posti.

Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

La AMR22 ha colpito per le sue forme particolarmente generose nelle pance: i radiatori sembrano montati in posizione più orizzontale proprio per permettere di avere un passaggio d’aria fra i canali Venturi e le pance da sfruttare per alimentare il diffusore posteriore.

Per supportare questa scelta, i tecnici sono stati costretti ad aprire delle vistose feritoie sopra alla lunga fiancata che copiano le masse radianti. Gli sfoghi per espellere il calore della power unit Mercedes sono grandi, mentre la bocca di raffreddamento è particolarmente piccola collocata sopra il cono superiore anti-intrusione.

Aston Martin AMR22: la bocca dei radiatori è molto piccola Photo by: Aston Martin Racing

In realtà l’imbocco della pancia mostra anche una sorta di “coperchio” che lascia intendere la possibilità di allargare la bocca se il motore Mercedes avesse più “fame” di aria per garantire l’affidabilità del propulsore di Brackley.

Aston Martin AMR22 con le sue particolarità tecniche

La presa d’aria per alimentare il potente 6 cilindri turbo della Stella è rimasta quella classica con l’aibox in tre stadi che ben conosciamo, mentre in materia di raffreddamento è sembrata piuttosto grande quella dei freni anteriore che nel filming day di Silverstone era stata parzializzata a causa del freddo che impediva ai dischi di andare in temperatura.

L’Aston Martin a livello aerodinamico ha evidenziato due curiosità: l’ultimo flap dell’ala anteriore, quello regolabile, è sagomato in modo tale da favorire l’effetto out wash del flusso verso l’esterno della ruota anteriore, mentre nel retrotreno non è sfuggito il lungo soffiaggio verticale che è stato visibile nel bordo d’uscita della paratia laterale che è integrata all’ala posteriore.