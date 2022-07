F1 | Aston Martin: i 4 piloti in lizza per il dopo Vettel

F1 | Red Bull: tre novità per sfidare la Ferrari in Ungheria!

La squadra di Milton Keynes non accenna a rallentare l'evoluzione della RB18: in Ungheria è stato portato l'ennesimo fondo modificato frutto di un maniacale studio di micro-aerodinamica. Nel retrotreno spicca la nuova beam wing a "tapparella" adatta a un tracciato in cui serve il massimo carico, mentre gli specchietti più grandi rispondono a una richiesta della FIA che vuole provare i retrovisori più grandi in vista del 2023. La Red Bull vuole rovinare le uova nel paniere della Ferrari in terra magiara.