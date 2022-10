F1 | Aston Martin: evoluzione del fondo in stile Ferrari

L’Aston Martin non si accontenta del settimo posto nel mondiale Costruttori dopo il doppio sorpasso perpetrato ai danni di Haas e AlphaTauri a Singapore: la squadra di Silverstone, ora che ha trovato una messa a punto decente anche per la qualifica, sembra in grado di ambire con regolarità alla zona punti, non costringendo i piloti Lance Stroll e Sebastian Vettel a delle rimonte furiose dalle retrovie.

Nel mirino c’è addirittura il sesto posto dell’Alfa Romeo che negli ultimi otto Gran Premi ha conquistato solo un punto contro i 21 dell’Aston Martin: leggendo i numeri appare chiaro che la speranza del team governato da Mike Krack è quella di chiudere il gap di 15 lunghezze sulla squadra di Hinwil nelle restanti cinque gare che chiudono la stagione.

E, sebbene, l’Aston Martin sia uno dei due team insieme alla Red Bull ad essere finita sotto la lente del rispetto dei costi 2021, non esita a sfornare aggiornamenti tecnici nel chiaro intento di agguantare ancora una piazza fra le squadre che vale milioni di dollari.

Aston Martin AMR22: ecco il nuovo marciapiede con lo slot simile a quello Ferrari Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR22: il fondo vecchio usato fino a Singapore Photo by: Giorgio Piola

A Suzuka abbiamo visto comparire un nuovo fondo che va nella direzione dello sviluppo della Ferrari. Nella parte posteriore del marciapiede, infatti, il bordo d’uscita è tornato a essere più lineare, mentre fino a Singapore mostrava dei tagli piuttosto vistosi: la nuova soluzione mostra un soffiaggio con un micro flap che lavora in un’area dove è possibile generare prestazione.

E proprio come la F1-75 anche la AMR22 dispone adesso di un piccolo tirante necessario che l’ultimo lembo del marciapiede possa flettersi: il cavetto di metallo si ancora dal pavimento alla rampa dell’estrattore, mentre sulla rossa parte dal telaio e arriva proprio poco oltre il gomito del diffusore.

Concetti simili, ma applicazioni diverse…