F1 | Aston Martin: Drugovich rinnova come riserva per il 2024

Dopo aver rinnovato con Aston Martin, Felipe Drugovich proseguirà nel suo ruolo di pilota di riserva della squadra britannica anche nel 2024. Come collaudatore, il brasiliano ha guidato la AMR23 nei test in Bahrain all'inizio dell'anno, quando sostituì l'infortunato Lance Stroll.

Inoltre, per rispettare il regolamento che prevede che ogni squadra schieri un rookie in almeno due sessioni di prove libere durante la stagione, la scuderia di Silverstone ha scelto proprio Drugovich. Il brasiliano ha infatti già preso parte a una sessione FP1 durante il fine settimana del Gran Premi d'Italia a Monza, salendo sulla AMR23 di Lance Stroll.

Insieme al comunicato del rinnovo per il 2024 come riserva, Aston Martin ha anche confermato che Drugovich sostituirà Fernando Alonso nella FP1 dell'ultimo appuntamento del campionato ad Abu Dhabi, dove girerà anche per i test di fine anno.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Il team di Silverstone ha dichiarato che Drugovich ha già completato 20 giorni di simulatore e più di 6000 km guidando le AMR21, AMR22 e AMR23 come parte dei suoi compiti come pilota di riserva. Il brasiliano aveva offerte anche in altre categorie per il 2024, tra cui un volante in Formula E, ma ha declinato decidendo di mantenere il suo ruolo in Formula 1.

"Sono davvero orgoglioso di continuare a lavorare con Aston Martin per una seconda stagione. Quest'anno ho imparato moltissimo, non solo in pista, ma anche lavorando con gli ingegneri al simulatore e grazie al programma di sviluppo pensato per me", ha dichiarato Drugovich.

"Sono orgoglioso del contributo che ho potuto dare e sono contento di aver contribuito allo sviluppo della AMR23. La mia attenzione si sposta ora sulla preparazione della prossima sessione di FP1 ad Abu Dhabi - non vedo l'ora di guidare di nuovo la AMR23 - e sul lavoro che svolgerò con gli ingegneri durante l'inverno per prepararmi al 2024".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Squadra Aston Martin F1

Il team principal Mike Krack ha dichiarato che il brasiliano ha svolto finora un buon lavoro per la scuderia: "È un volto familiare all'interno del team, comprende le particolari esigenze del ruolo e ha un'enorme etica del lavoro", ha detto Krack.

"E ha dimostrato la sua velocità ed esperienza dopo aver sostituito egregiamente l'infortunato Lance Stroll durante i test pre-stagionali in Bahrain. Ogni volta che si mette al volante, vediamo chiaramente la forza del suo contributo. Il suo ritmo, il suo feedback e il suo impegno sono estremamente preziosi per i nostri ingegneri".

"Non vediamo l'ora che concluda la sua stagione in bellezza con un'altra opportunità di guidare la AMR23 durante le FP1 del GP di Abu Dhabi. Non vediamo l'ora di vivere insieme un'altra stagione produttiva il prossimo anno".