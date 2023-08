F1 | Aston Martin: Drugovich in pista nelle libere a Monza

Così come già accaduto la settimana scorsa a Zandvoort, quando Robert Shwartzman ha preso il posto di Carlos Sainz per completare la prima sessione di prove libere, anche a Monza ci sarà un debuttante pronto a scendere in pista per l’apertura del weekend come previsto dal regolamento.

Infatti, nella giornata di martedì Aston Martin ha annunciato che Felipe Drugovich guiderà la vettura AMR23 di Lance Stroll nelle FP1 del Gran Premio d'Italia 2023. Il brasiliano è riserva della squadra da quasi un anno, un ruolo che attualmente condivide con l’ex pilota della McLaren Stoffel Vandoorne, e farà prenderà parte alla prima sessione sullo stesso circuito dove la scorsa stagione si assicurò la vittoria del titolo di Formula 2.

Non si tratterà di un debutto assoluto, perché in realtà Drugovich ha già preso parte a diverse sessioni di test, sia collettivi con la AMR22 che privati con la AMR21. Infatti, come parte del programma dedicato ai giovani piloti, Aston Martin ha realizzato per lui un programma di prove private sui circuiti di Silverstone, Barcellona e Red Bull Ring con la vettura 2021, in modo da garantirgli maggior confidenza al volante di una vettura di F1 nel caso fosse chiamato a sostituire uno dei due piloti ufficiali, come successo a inizio anno.

Felipe Drugovich durante i test prestagionali con la Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

In occasioni dei test prestagionali 2023, l’attuale pilota di riserva del team fu chiamato a sostituire Stroll, in quel momento infortunato a causa di una caduta in bicicletta. "Non vedo l'ora di tornare al volante della AMR23", ha dichiarato Drugovich.

"La vettura era fantastica quando l'ho guidata nei test pre-stagionali e sarà affascinante vedere come è migliorata da allora. Ho trascorso molto tempo al simulatore per contribuire allo sviluppo della vettura, quindi capire come questo si correla alla realtà sarà molto importante anche per me. È anche una fantastica opportunità per dimostrare ciò che ho imparato attraverso il mio programma di test. Dopo il Bahrain ho percorso molti più chilometri su una vettura di F1, quindi ho una comprensione ancora migliore di come posso fornire un feedback prezioso per la squadra".

Per Drugovich questa sarà anche una buona opportunità per tentare di mettersi in mostra davanti altri team, nella speranza di poter destrare buone impressioni per trovare un sedile in Formula 1, anche se ci sono alcune squadre che non hanno nascosto il proprio interesse per il brasiliano, dato che ha già completato dei test.

Felipe Drugovich durante i test Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Siamo lieti di poter offrire a Felipe un'altra opportunità di guidare la AMR23", ha dichiarato Mike Krack, Team Principal Aston Martin.

“Ha dimostrato le sue capacità nei test pre-stagionali, dando un contributo fondamentale allo sviluppo iniziale della vettura da parte del team. Monza offrirà a Felipe un'altra possibilità di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri e i meccanici e di acquisire fiducia in una sessione cruciale per la squadra.

La decisione di Aston di affidare a Drugovich la sua FP1 a Monza è significativa anche perché avviene nel secondo esperimento di weekend con l’allocazione alternativa degli pneumatici del 2023, anche se è pur vero che, date le numerose trasferte asiatiche e americane, è difficile far girare i rookie su tracciati che già conoscono. Per Monza, ogni squadra disporrà di un set ridotto di pneumatici nell'ambito di una sperimentazione volta a migliorare gli sforzi di sostenibilità della F1.