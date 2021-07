Aston Martin: ci sono due deviatori di flusso sull'ala centrale

L’Aston Martin non ha fermato lo sviluppo della AMR21: la squadra di Silverstone è sesta nella classifica del mondiale Costruttori, ma si trova solo a due lunghezza dall’AlphaTauri, per cui spinge per insidiare la posizione del team di Faenza.

Lo staff diretto da Andy Green, mentre continua a rinforzare l’organico tecnico in vista del prossimo anno con l’acquisto di Luca Furbatto dall’Alfa Romeo, Dan Fallows e Andrew Alessi dalla Red Bull, fra le due gare austriache ha deciso di portare un piccolo aggiornamento aerodinamico.

Sull’ala centrale all’esterno delle pance della “verdona” sono comparsi due piccoli deviatori di flusso che servono a spostare l’aria all’esterno della ruota posteriore, onde migliorare la portata del fluido destinato al fondo e recuperare, almeno in parte, quel carico aerodinamico che è andato perso con i tagli del fondo decisi dalla FIA per il 2021.

Scopriremo domani nelle prove libere se la soluzione darà qualche vantaggio, visto che i tecnici dispongono dati freschi raccolti nel GP della Stiria della scorsa settimana.