F1 | Aston Martin: Andy Green lascia le sue mansioni in F1

Green ha lavorato al fianco di Gary Anderson come uno dei progettisti della Jordan 191 originale nel 1991, prima di lasciare il team per unirsi all'allora nuova BAR nel 1998.

Successivamente ha trascorso un periodo alla Red Bull Racing prima di tornare al team di Silverstone, allora noto come Force India, nel 2010. Ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico per Force India, Racing Point e Aston Martin prima di assumere il ruolo di direttore tecnico nel giugno 2021, mentre il team continuava ad assumere nuovo personale per rafforzare la squadra.

L'ex capo dell'aerodinamica della Red Bull, Dan Fallows, nel 2021 fu nominato nuovo direttore tecnico, anche se a causa di una controversia legale e del gardening non entrò a far parte del team prima dell'aprile 2022. Dall'esterno, era sembrato che la scorsa stagione Green fosse meno coinvolto rispetto al passato.

Ha comunque contribuito allo sviluppo del nuovo AMR23 prima del suo recente passaggio alla divisione Aston Martin Performance Technologies.

Come altri team, Aston ha intenzione di utilizzare il suo know-how tecnico in F1 in altri settori, anche se non è ancora chiaro quali progetti saranno portati avanti, dato che AMPT non ne ha rivelati finora.

L'abbandono al team F1 dovrebbe anche far sì che Green non venga considerato nell'equazione del tetto dei costi della FIA.

I tre dipendenti più costosi di una squadra, senza contare i piloti, non rientrano infatti nel tetto. Supponendo che Green rientri in questa categoria alla Aston, il suo nuovo orientamento dovrebbe consentire al successivo membro del personale meglio retribuito della squadra di uscire dal budget cap. Se non rientrava tra i primi tre, il suo stipendio viene semplicemente rimosso dalla spesa totale del team, liberando una cifra da utilizzare altrove.

In ogni caso, Aston Martin dovrà dimostrare alla FIA che Green non è al lavoro su progetti legati alla F1 o, nel caso contribuisse per qualche giorno, indicare una somma appropriata come spesa per il budget cap.

Andrew Green, direttore tecnico di Aston Martin Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Abbiamo evoluto la struttura tecnica", ha spiegato Fallows a proposito dei nuovi accordi.

"Onestamente, è ancora in evoluzione. Nel corso dell'anno sono arrivate diverse persone di alto profilo. Saprete che Eric Blandin si è unito a noi, così come Luca Furbatto. E sono arrivate altre persone in posizioni chiave".

"La struttura tecnica si sta evolvendo e, con l'arrivo di AMR23 e di quest'anno in particolare, siamo cresciuti anche come gruppo. Ora stiamo cercando di espandere le nostre capacità in altre aree".

"È qui che entra in gioco AMPT, Aston Martin Performance Technologies. Andrew Green è un leader tecnico fondamentale per questa organizzazione e continuerà a esserlo. Ha contribuito in modo determinante alla strutturazione della leadership tecnica dell'azienda".

"Continuerà a dare un contributo significativo al nostro modo di lavorare, anche se la sua attenzione si concentrerà sul lato AMPT dell'azienda".

Fallows ha aggiunto: "Green si concentrerà sul lato non F1 della nostra azienda. Ovviamente deve ancora crescere a livello di organico, ma ci stiamo impegnando molto per far crescere questo lato dell'attività".

"Abbiamo legami anche con AML [Aston Martin Lagonda], che per noi è un elemento molto importante. Stiamo esplorando tutte le opportunità per utilizzare le nostre competenze nell'ambito della F1, ma anche in un gruppo più ampio".

Il team principal Mike Krack ha confermato che Green ha ancora un ruolo importante: "L'azienda sta crescendo e avevamo bisogno di qualcuno con una grande esperienza tecnica per supervisionare i progetti che vogliamo realizzare", ha detto Krack.

"È stata una scelta logica. Da questo punto di vista, credo che siamo stati fortunati ad avere una persona come Andrew nella nostra organizzazione".

"Andrew era abbastanza coinvolto [in AMR23]. Il passaggio di Andrew è avvenuto di recente. Vedremo come si svilupperà la cosa, ma abbiamo ritenuto che per espandere l'attività in altri settori, corse o progetti diversi dalle corse, siamo stati fortunati ad avere una persona come lui".