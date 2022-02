F1 | Aston Martin AMR22: la vettura presentata sarà vera

Aston Martin diverrà il primo team a mostrare una vera monoposto di Formula 1 2022 e lo farà questo pomeriggio alle ore 15:00, nella propria base di Gaydon.

L'auto sarà anche il primo modello costruito secondo le nuove regole a scendere in pista, perché domani svolgerà lo shakedown sul tracciato di Silverstone e vedrà impegnati i due piloti titolari, Sebastian Vettel e Lance Stroll.

L'attesa per la presentazione di oggi è dunque molto grande, perché si tratta della prima vettura reale che potremo ammirare e la prima che mostrerà davvero i concetti del nuovo regolamento tecnico introdotto all'inizio di questa stagione.

Sino a oggi Haas ha mostrato i rendering del suo ultimo modello la scorsa settimana, mentre ieri Red Bull ha presentato il nuovo title sponsor, la nuova livrea, e poco altro, facendo una presentazione in cui è stata rivelata solo una show car, dunque non la RB18.

Presentando la vettura reale già oggi e facendola scendere in pista domani, permetterà ad Aston Martin di prepararsi bene per i test di Barcellona, arrivando in Catalogna dopo aver analizzato i dati raccolti nei 100 chilometri concessi dal filming day di domani.

Lo Shakedown di Aston Martin potrebbe essere importante anche per la Mercedes, perché sarà usato anche lo stesso propulsore della W13 E Performance e ci saranno i primi riscontri riguardanti l'utilizzo del carburante E10 al posto dell'E5.