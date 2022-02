F1 | Aston Martin AMR22: la verdona con pance alte e grandi

Ecco l’Aston Martin AMR22. Anche questa monoposto sembra molto la show car presentata da FIA e FOM prima del GP di Gran Bretagna, ma non è la copia del manichino. Questa è proprio la “verdona” che quest’anno può contare sul supporto economico dell’ARAMCO, il nuovo sponsor petrolifero dell’Arabia Saudita e che domani sarà la prima monoposto a effetto suolo a scendere in pista nel primo filming day.

Certo non mostra tutte le soluzioni che si vedranno nei test di Barcellona e Bahrain, ma le voci che accompagnano la nascita di questa F1 parlano di una AMR22 fin troppo basica, troppo fedele alla show car se non per le vistose feritoie sulla parte superiore delle pance molto alte, larghe e lunghe e per il cofano motore molto profilato che mette in mostra le due bombature della carrozzeria dovute ai due plenum del motore Mercedes che sembra montato piuttosto indietro.

Il muso è piatto e non arriva allo sbalzo del profilo principale dell'ala anteriore, ma si ancora al secondo elemento, mentre i due flap supplementari si allacciano al muso più in alto, mostrando forme studiate in galleria del vento.

Insomma, la AMR22 rischia di essere “bocciata” ancora prima che scenda in pista. Nei giorni scorsi con una certa enfasi James Allison, CTO Mercedes, aveva sottolineato in un video messo online dalla Stella, che due squadre su dieci rischiavano di aver sbagliato il progetto:

"Visto che quelle che vedremo saranno monoposto del tutto nuove, immagino che una o due vetture saranno diverse, e che potranno rivelarsi figlie di filosofie errate. E per loro sarà un anno molto, molto doloroso da affrontare".

Data la convinzione delle dichiarazione del tecnico britannico che sembra molto informato sui fatti, viene il concreto dubbio che sappia abbastanza perché almeno una macchina sia fra quelle dei team clienti Mercedes.

E l’attenzione si è accesa sull’Aston Martin e sul gruppo di lavoro diretto da Andy Green. Ed è facile capire perché l’attenzione si sia volta verso la squadra di Silverstone: Dan Fallows, ex aerodinamico Red Bull e prossimo direttore tecnico nel team di Lawrence Stroll a partire da aprile, deve aver esposto forti dubbi sulla vettura che è stata realizzata per la stagione che va a cominciare dopo aver fatto i debiti confronti con la (vera) RB18.

Lawrence Stroll, durante la presentazione, ha parlato di un piano quinqennale per puntare al titolo mondiale, perché "...vincere in Formula 1 non è facile".

Per una descrizione tecnica della vettura vi diamo appuntamento a più tardi…