F1 | Aston Martin AMR22: la scheda tecnica

La Aston Martin è stato il primo team di Formula 1 a svelare veramente la propria monoposto per la stagione 2022.

Dopo la censurabile presentazione inscenata dalla Red Bull nella giornata di mercoledì, in cui ha mostrato solamente la nuova livrea posta su una sorta di modellino di vettura ideato da Liberty Media, il team del marchio britannico ha invece fatto vedere a tutti la reale base dell'auto con cui sarà in griglia nel Mondiale.

Sebastian Vettel e Lance Stroll sono stati confermati come portacolori di Aston Martin e si occuperanno di portare in pista e sviluppare la nuovissima AMR22.

Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Per ora si tratta di un mezzo in versione basica, ma già da venerdì verranno percorsi i primi km a Silverstone sfruttando il filming day, per cui aspettiamoci subito qualche novità che porterà poi alle ulteriori evoluzioni nei test pre-stagionali.

Nel frattempo, ecco la scheda tecnica che Aston Martin ha pubblicato con alcuni dettagli, senza però svelarne troppi...

TELAIO: Monoscocca in composito di fibra di carbonio con pannelli laterali anti-intrusione in Zylon

SOSPENSIONI: bracci in alluminio, track rod e pushrod in carbonio. Molle di torsione montate sul telaio, con ammortizzatori e barra antirollio

CERCHI: BBS, anteriore da 18"x13.2", posteriore da 18"x16.9

FRIZIONE: AP Racing

GOMME: Pirelli P Zero

FRENI: Pinze Brembo e sistema brake by wire di progettazione interna con dischi in fibra di carbonio e pastiglie

ELETTRONICA: Centralina ECU unica FIA, cablaggio elettrico di progettazione della casa

LARGHEZZA: 2000mm

PASSO: 3600mm max

PESO: 795kg (incluso il pilota, escluso il carburante). Distribuzione del peso tra il 44,5% e il 46,0%

MOTORE: Power Unit Mercedes-AMG F1 M12 E Performance, 1.6L V6 Turbo + sistema di recupero di energia

TRASMISSIONE: cambio semi-automatico Mercedes a 8 marce