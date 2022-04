F1 | Aston Martin AMR22: ali più scariche davanti e dietro

L’Aston Martin aspetta l’arrivo della monoposto rivista e corretta nell’aerodinamica, ma non solo per rilanciare le chance di una squadra che, da quando ha adottato i colori verdi, ha deluso le aspettative.

Anche su un circuito dalle caratteristiche molto diverse da quelle del Bahrain, la AMR22 ha mostrato delle serie difficoltà, lasciando Lance Stroll al 14esimo posto dopo le due sessioni di prove libere del venerdì e Nico Hulkenberg al 16esimo posto: a Jeddah le “verdone” hanno mostrato le stesse lacune viste in precedenza.

Aston Martin AMR22: ecco l'ala più scarica a confronto con quella con più incidenza Photo by: Giorgio Piola

Per il GP dell’Arabia Saudita la squadra di Silverstone ha portato un’ala anteriore con flap disegnati per ridurre la resistenza all’avanzamento e favorire le alte velocità massime: in particolare il flap regolabile è stato ridotto sensibilmente nella sua superficie. Ora ha una forma a boomerang accentuata nella parte centrale, perché verso le estremità l’incidenza tende letteralmente a zero.

Ovviamente è stato rivisto anche l’alettone posteriore con un profilo principale molto più a cucchiaio che riduce la resistenza verso le paratie laterali e anche dall’Halo sono state smontate le alette che si erano viste nella gara del debutto.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, con il profilo principale dell'ala posteriore a cucchiaio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images