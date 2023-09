F1 | Aston Martin: Alonso spiega il team radio di fuoco

Fernando Alonso, quando ha una monoposto competitiva per le mani, ha sempre dato spettacolo, fornendo prestazioni e risultati di alto livello per tutto il corso della sua carriera in Formula 1. Quando invece le cose sono andate meno bene, lo spettacolo non è mancato grazie a una serie di team radio passati alla storia.

Da "Siete dei geni eh" a "GP2 engine", la lista s'è allungata di anno in anno, sino ad arrivare allo sfogo del fine settimana appena terminato firmato in gara al Gran Premio del Giappone. "You throw me to the lions stopping that early". Ovvero: "Mi avete gettato in pasto ai leoni fermandomi così presto [per il pit stop]".

Fernando è stato il primo a fermarsi nel gran premio nipponico, già all'11esimo giro, per sostituire le gomme Soft con cui era partito (bene, dalla griglia di partenza). Qualche giro dopo essere rientrato in pista, mentre si è trovato a lottare con diverse monoposto a causa della mancanza di velocità in rettilineo, è arrivato il team radio legato alle tempistiche del pit stop.

Un messaggio seccato, che però a fine gara lo stesso Alonso ha cercato di minimizzare: "Beh, non ero arrabbiato. Penso che sia il solito discorso, la classica radio della FOM, completamente fuori contesto".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Non so esattamente cosa dicano gli altri piloti quando si trovano dietro a una monoposto più lenta e sul rettilineo si allontanano anche quando si apre il DRS. Ma preferisco essere motivato per sorpassarli. In pista, come ho detto, ero più lento anche con il DRS aperto".

"Quindi ho chiesto una strategia differente, ci siamo fermati e li abbiamo battuti. Questo è il nostro modo di fare. Abbiamo battuto tutti in pista, anche se la radio sembra essere il pezzo forte".

"Penso che oggi siamo stati veloci, più di quanto pensassimo, in termini di ritmo. Ero dietro le Ferrari, davanti a Lewis senza troppa pressione. E penso che al 12esimo giro ci siamo fermati. Credo che fosse per coprire la strategia di Tsunoda, che è stato un po' una sorpresa".

"Dopo quella sosta, ovviamente, la gara è stata molto lunga da quel momento in poi. E fose è stato un errore, ma è facile dirlo ora. Penso che probabilmente il risultato finale sarebbe stata l'ottava piazza, esattamente dopo i top team. Quindi non è cambiato molto nella nostra gara".

"Ero arrabbiamo perché sapevo che la prima sosta è stata fatta troppo presto. Non stavo discutendo. Sapevo semplicemente che la sosta fosse stata fatta troppo presto. E non è un problema, perché poi a volte ne abbiamo anche tratto vantaggio".

"A volte ci sono cose che possiamo imparare. Ma, come ho detto, il risultato finale probabilmente non sarebbe cambiato, quindi va bene così". ha concluso Alonso.