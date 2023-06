F1 | Aston Martin: Alonso ha fatto lift and coast, ma non serviva

Fernando Alonso e Aston Martin hanno collezionato al Gran Premio del Canada l'ennesimo podio di un inizio di 2023 da incorniciare. Un secondo posto, quello dell'asturiano, frutto di un ottimo passo gara e di un attacco sferrato e riuscito nei confronti del "nemico" storico Lewis Hamilton.

La gara del 41enne di Oviedo non è stata però così facile come il risultato finale possa fare intendere. Passata la metà gara, il muretto box di Aston Martin Racing ha chiesto a Fernando tramite un messaggio radio di fare lift and coast, ossia alzare il piede dall'acceleratore in anticipo in prossimità di una staccata per salvaguardare carburante.

Aston Martin aveva paura di un guasto all'alimentazione sulla AMR23 numero 14. Così Fernando ha dovuto mettere da parte l'idea di provare a mettere pressione a Max Verstappen e difendersi - in maniera egregia - dal ritorno di Lewis Hamilton.

A spiegare l'accaduto è stato il team principal Mike Krack. Dal muretto gli ingegneri avevano visto un livello anomalo della benzina ed è per questo che Fernando si è sentito imporre l'utilizzo del lift and coast. Ma alla fine della gara, una volta guardato dentro al serbatoio, è stato chiaro come di benzina ce ne fosse eccome.

"Pensavamo di avere un problema al sistema di alimentazione. Ma non ne eravamo sicuri. Quindi, per precauzione, ci siamo detti che la cosa migliore era risparmiare carburante e fare lift and coast. Quanto ci è costato? E' difficile da valutare. Sicuramente qualche decimo al giro. Probabilmente uno o due, forse".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2° posizione, festeggia sul podio con il suo trofeo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Alla fine della gara abbiamo notato che nel serbatoio era rimasto abbastanza carburante. Abbiamo chiesto a Fernando di Fare lift and coast per precauzione. Ma in quelle situazioni si hanno 2 opzioni: o non finire la gara, o farlo con un po' più di carburante del previsto ancora nel serbatoio. Abbiamo preferito essere sicuri di concludere la gara".

"Insomma, pensavamo di avere un problema al sistema di alimentazione, ma alla fine non è stato vero. Lo abbiamo pensato perché i dati dicevano che forse avevamo un problema con quel sistema".

Nella seconda parte della gara, con Alonso in gestione, il box Mercedes ha incitato alla rimonta Lewis Hamilton, asserendo ad alcuni problemi ai freni sull'Aston Martin di Fernando. Krack ha dissolto tutti i dubbi riguardo eventuali guai all'impianto frenante, stupendosi del contenuto del messaggio dato al 7 volte campione del mondo.

"Ai freni non avevamo nulla. Sono rimasto sorpreso anche io nel sentire quel team radio. Credo che a Lewis sia stato detto che avevamo un problema ai freni. Ci siamo guardati e ci siamo detti: 'Credo che loro ne sappiano più di noi sulla nostra macchina!'. Dovremmo parlare con tutti gli ingegneri della Mercedes... Ma no, non abbiamo avuto alcun problema".

Fernando, a più riprese, ha fatto sapere durante la gara di avere intenzione di provare a vincere la corsa attaccando Max Verstappen. L'utilizzo del lift and coast lo ha fatto desistere, Secondo Krack Fernando avrebbe avuto l'opportunità di aumentare il suo ritmo, ma probabilmente anche Verstappen avrebbe potuto fare lo stesso.

"Non so quanto stesse spingendo Max, in realtà. Credo che fossimo più vicini di quanto non lo fossimo ultimamente. Ma forse, se ci fossimo avvicinati, lui avrebbe spinto di più. E' tutto molto ipotetico. Ma credo che si possa dire con certezza che non siamo arretrati nell'ordine dei valori e delle prestazioni. E questo per noi è molto importante, dopo la fatica che abbiamo fatto a Barcellona".