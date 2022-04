F1 | Ascolti Tv Imola: oltre 5 milioni di spettatori su Sky e TV8 Il trend della Formula 1 in televisione è certamente positivo: il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è stato visto su Sky da 1 milione 506 mila spettatori medi, mentre su TV in chiaro si è arrivati a 3 milioni 592 mila spettatori medi.

La Ferrari non ha vinto, ma l'attenzione degli appassionati era focalizzata sul GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1. La diretta della gara dall'Enzo e Dino Ferrari è stata il programma della domenica pomeriggio più visto in tv con 5 milioni 98 mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742 mila spettatori unici nella somma fra i canali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8. La corsa con inizio alle ore 15:00 su Sky Sport è stata seguita da 1 milione 506 mila spettatori medi, con il 9,6% di share, mentre su TV8 che ugualmente ha trasmesso in diretta la cavalcata delle due Red Bull in chiaro si è ottenuto un risultato di 3 milioni 592 mila spettatori medi, con il 22,8% di share. Il picco di spettatori è stato di 5 milioni 425 mila alle 15:40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15:49. Da segnalare anche gli ascolti della Sprint Race di sabato 23 aprile che ha raccolto complessivamente su Sky Sport e TV8 più di 2 milioni di spettatori medi, con il 17% di share. La F1 sta polarizzando una grande attenzione soprattutto per la Ferrari che è protagonista nella lotta per le due classifiche mondiali, ma in generale piacciono al pubblico italiano le nuove monoposto a effetto suolo.