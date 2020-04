Arrivabene nella task force trentina anti COVID-19

Maurizio Arrivabene vuole rendersi utile: il 63enne bresciano, infatti, si è messo a disposizione della sezione della Protezione Civile di Madonna di Campiglio, la località trentina dove l’ex team principal Ferrari sta trascorrendo questo lungo periodo di distanziamento sociale dovuto al Coronavirus.

Secondo la notizia diffusa dalla Gazzetta dello Sport, Arrivabene che è stato capo della Gestione Sportiva dalla fine del 2014 all’inizio dello scorso anno, è entrato a far parte della task force che la Provincia autonoma di Trento ha riunito per contribuire alla costruzione della Fase 2, vale a dire alla riapertura in programma dal 4 maggio.

Ricordiamo che Madonna di Campiglio è una località cara a Maurizio dove per anni ha organizzato Wroom, l’appuntamento sulla neve con le squadre di Ferrari (F1) e Ducati (MotoGP) organizzato dalla Philip Morris di cui era vice presidente.

Arrivabene inoltre sta lavorando alla prossima Mille Miglia che è stata rinviata al 22-25 ottobre: il manager bresciano è consigliere di amministrazione della società che gestisce la rievocazione storica.