F1 | Approvata la pausa invernale obbligatoria: team fermi a dicembre

Anno dopo anno, il calendario sta continuando a espandersi con un numero di gare sempre maggiore. Per questa stagione inizialmente erano previsti 24 appuntamenti, da inizio marzo fino a novembre inoltrato, ma l’impossibilità di correre in Cina a metà aprile ha fatto scendere il totale a 23 Gran Premi.

Complice anche la recente pandemia, che aveva reso le procedure più complesse dovendo sottostare al rispetto dei stringenti protocolli sanitari, gli ultimi anni si sono rivelati estremamente pesanti per il personale non solo in pista, ma anche in fabbrica, che lavora senza sosta per migliorare le vetture nel minor tempo possibile.

Un dispendio di energie difficile da sostenere sul lungo periodio, fra viaggi continentali e intercontinentali, senza dimenticare gli spostamenti in loco e gli orari di lavoro interminabili durante i weekend di gara.

Per quanto Federazione e Formula 1 abbiano tentato di intervenire nel 2022 allungando il coprifuoco nei fine settimana per facilitare la vita di meccanici e ingegneri che lavorano in pista, ciò non toglie che la sfida rimanga comunque ardua.

Fino a inizio 2023, il personale delle squadra aveva a disposizione una sola sosta obbligatoria durante l’anno: due settimane in cui sospendere le attività tra luglio e/o agosto, a seconda degli impegni in calendario. Così come nei campionato passati, dato che si correrà fino all’ultima settimana di luglio, quest’anno gli addetti ai lavori potranno godersi i 14 giorni di riposo in agosto, prima del ritorno in pista alla fine dello stesso mese in Olanda.

Da quel momento in poi, per le squadre si tratterà di un vero e proprio tour de force, dato che saranno previsti ben dieci appuntamenti in meno di tre mesi, in modo da concludere il campionato entro la fine di novembre.

I meccanici Alfa Romeo sulla griglia di partenza Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Inoltre, molte tappe verranno disputate oltreoceano, dal Giappone fino agli Stati Uniti, come a Las Vegas, con differenze di orario che metteranno il personale di fronte a problemi di jet lag.

Per rispondere a una stagione così lunga e dispendiosa sul piano fisico e mentale, nell’ultimo incontro della F1 Commission è stato deciso di introdurre una seconda sosta obbligatoria, in questo caso in inverno, in modo da imporre ai team un periodo in cui sospendere le attività. Infatti, sebbene tutte le scuderie garantissero al personale un periodo di ferie durante le festività natalizie, fino a inizio 2023 i regolamenti sportivi non prevedevano alcuna norma che forzasse i team alla chiusura.

“Molti di noi Team Principal vorrebbero replicare quello che già facciamo nella sosta estiva, almeno a partire da Natale fino al nuovo anno, per due settimane. Ovviamente ne potremo ancora discutere, ma c'è stata un'indicazione positiva per il benessere delle persone”, aveva spiegato Toto Wolff lo scorso ottobre.

Dopo diversi meeting, finalmente si è giunti a un punto d’incontro, con le squadre che dovranno mettere in pausa le attività in fabbrica per nove giorni consecutivi a partire dal 24 prossimo dicembre, con la sosta che si concluderà nei primi giorni del nuovo anno.

Questo periodo di chiusura forzata si applicherà a tutti i dipartimenti del team, incluso il settore dedicato alla progettazione e lo sviluppo della Power Unit.