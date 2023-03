F1 | Aperto il tender per la fornitura unica delle gomme dal 2025

La FIA ha aperto ufficialmente il tender per la presentazione di offerte da parte di costruttori di pneumatici per diventare il fornitore esclusivo per la Formula 1 e le altre categorie propedeutiche a partire dal 2025.

Il fornitore dovrà infatti fornire le gomme non solo per la massima serie, ma anche per la Formula 2 e la Formula 3 per un periodo di tre anni, dal 2025 al 2027, con opzione aggiuntiva per la stagione 2028. Anche in questo caso, il costruttore sarà scelto in maniera esclusiva, quindi vi sarà solamente un singolo fornitore, senza riaprire le sfide del passato.

Il tender costituisce la prima fase del processo di nomina da parte della FIA di un fornitore esclusivo di pneumatici per i tre campionati, quella in cui i vari costruttori interessati presenteranno le proprie proposte. La casa prescelta fornirà nuovi pneumatici da 18 pollici a partire dal 2025, in quanto l’attuale tender in vigore con Pirelli si concluderà alla fine del 2024.

Gli obiettivi dal tender rimarranno in gran parte invariati, con caratteristiche chiave che dovrebbero trovare molti punti in comune con le specifiche attualmente in uso, a partire dalla dimensione, 18 pollici.

Secondo quanto dichiarato dalla Federazione, gli obiettivi per le nuove gomme sono stati concordati attraverso la consultazione con Liberty Media e le squadre: il target sarebbe quello di ridurre al minimo il surriscaldamento e riscontrare un basso degrado, pur creando la possibilità di variare la strategia.

La gara d'appalto richiederà inoltre ai potenziali fornitori di fornire un'analisi dell'impatto ambientale delle gomme utilizzate Formula 1, al fine di migliorare la sostenibilità dei prodotti. Tra gli altri aggiornamenti tecnologici vi sarà anche l'obbligo di dotare i pneumatici di un'identificazione elettronica per migliorare l'efficienza delle procedure di verifica durante il weekend di gara.

Pneumatici Pirelli Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’intenzione sarebbe quella di avere pneumatici competitivi senza l’uso di termocoperte, aspetto su cui Pirelli sta già lavorando duramente con test appositi conclusi nel corso delle ultime settimane. Dopo ulteriore prove con numerose specifiche, dopo il Gran Premio del Regno Unito si terrà una riunione con team e squadre per giungere a un punto d’incontro in merito alla loro possibile introduzione a partire dal 2024.

Pirelli, che nelle settimane precedenti tramite le parole di Mario Isola e Simone Berra aveva già confermato l’intenzione di prendere parte al tender per continuare il proprio percorso, attualmente è l'unico fornitore di pneumatici della serie dal 2011. Un accordo giunto dopo il periodo targato Bridgestone, la quale aveva affiancato Michelin nell'ultima “guerra degli pneumatici” fino a metà degli anni 2000.