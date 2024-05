F1 | Antonelli a Imola impressiona la Mercedes anche con la W13!

È andato forte, molto forte. Kimi Antonelli ha sorpreso anche i tecnici della Mercedes che erano incaricati di seguire a Imola la seconda lezione del giovane talento bolognese al volante di una F1.

Due giorni di lavoro all’Enzo e Dino Ferrari per proseguire il lavoro di preparazione al mondo dei GP iniziato al Red Bull Ring a metà mese. In Austria Kimi aveva trovato condizioni meteo proibitive con una freccia nera, la W12, che con Lewis Hamilton aveva annusato l’ottavo titolo mondiale che nel 2021 ad Abu Dhabi gli è stato portato via da Max Verstappen.

Toto Wolff, che ha creduto in Antonelli quando era poco più che un bambino alle prime armi nel karting, ha voluto offrire al ragazzino emiliano un approccio con la massima categoria con una macchina competitiva, guidabile, da… mondiale.

A Imola, invece, Kimi è stato mandato in pista con la W13, vale a dire la prima monoposto a effetto suolo che aveva deluso le aspettative nel 2022: una macchina difficile da mettere a punto e insidiosa da condurre con repentini cambiamenti di comportamento. Lunedì, con la freccia d'argento numero 12, ha percorso oltre 500 km senza una sbavatura, mettendo in evidenza una costanza di rendimento con un passo sull’1’20”, subito considerato positivo con la gomma a mescola hard, visto che George Russell nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna in un weekend con pista spesso bagnata era arrivato in FP2 a 1’19”457.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W13 Foto di: Davide Cavazza

Martedì per Kimi è cambiato il piano di lavoro e si è intensificato il livello di apprendimento di procedure e partenze per trovare una buona dimestichezza con i sistemi molto complessi che governano una moderna F1. Nel frattempo erano state montate le gomme a mescola media ed erano stati accorciati i run per arrivare ad un graduale incremento delle prestazioni.

Meno benzina nel serbatoio e con una mappa di motore sempre più spinta, senza arrivare (giustamente) alle esasperazioni della qualifica. L’allievo continuava ad apprendere come una “spugna”, poco condizionato che il gioco si facesse sempre più difficile. Nessun errore, ma il cronometro era sceso a 1’17”9 con le gialle. E non si cercavano i tempi. Non c’era alcun paragone da prendere con il 2022, perché le condizioni meteo erano eccellenti, anche se con la temperatura dell’asfalto si era arrivati a 42 gradi, un valore che poteva mandare in crisi le coperture per il caldo.

Il giro in giostra, viste le premesse, ha portato i tecnici di Brackley a concedere un run con gomme soft e solo 15 kg di carburante: si dice che sia venuto fuori un impressionante 1’17”18, decisamente fuori scala se si considera che la pole position di Max Verstappen con la Red Bull RB18 era stata siglata in 1’18”446.

Le condizioni, lo abbiamo detto, non erano affatto comparabili e la pista con i nuovi cordoli si è forse velocizzata. E, allora, per trovare un riferimento più concreto si è andati a cercare la prestazione di Oscar Piastri con la McLaren MCL36 scesa sulle rive del Santerno a metà marzo: l’australiano con le gomme soft a fine giornata era sceso a 1’17”89.

La vettura papaya non era certo un tuono di fulmine come non la era la W13 e, ovviamente, non sappiamo quali erano state le condizioni in cui Oscar era stato messo per tentare il giro veloce, ma il risultato di Kimi ha stupito tutti. L’Italia pare aver trovato un diamante che non è nemmeno troppo grezzo. Certo manca di esperienza, ma ha mostrato un adattamento alla velocità impressionante, mostrando doti non comuni.

Non stupisce che ci sia chi sta pensando di metterlo al più presto nella mischia di un GP con una Williams. Qualche mese fa poteva sembrare una pazzia, ora sembra un possibile scenario più realistico. Noi restiamo dell’idea che la FIA faccia bene a non concedere deroghe (bisogna aver compiuto i 18 anni per debuttare in un weekend di GP) per non creare precedenti, e Kimi, che è ancora minorenne, non ha bisogno di bruciare le tappe, ma il ragazzo bolognese è destinato alla F1. Il dubbio non è se arriverà nel Circus, ma solo quando…