F1 | Anche il GP del Messico punta al record di 400.000 spettatori

Da diverse settimane il Gran Premio del Messico 2021 è ufficialmente ‘sold out’, tutto esaurito da venerdì a domenica. La richiesta da parte del pubblico continua però ad essere pressante, come confermato da Sergio Perez: “Gli organizzatori mi hanno detto che hanno valutato tutte le possibilità per aggiungere qualche tribuna, ma non c’è più spazio, hanno già utilizzato tutto quello disponibile!”.

“Posso confermare che molti amici continuano a contattarmi per avere un biglietto, ma credetemi, non ne ho più! – ha proseguito Perez – Mi dispiace ma è davvero tutto esaurito, anche per me. C’è anche però un aspetto molto bello in questo scenario, vuol dire che l’interesse è davvero tanto”. Un interesse che lo stesso Perez ha toccato con mano mercoledì nel centro della capitale messicana, dove si sono radunate ben 140.000 persone per assistere ad un road-show con Checo al volante di una Red Bull.

“Diciamo che per il Messico… non sono poi così tanti! – ha scherzato Perez – si, è stato un bellissimo evento, ho visto davvero tanto entusiasmo da parte della gente accorsa e nessuno si è mosso fino alla fine. Sono molto grato alla Red Bull e a tutti i partner che hanno permesso questa manifestazione, a cui credo abbiano potuto assistere anche persone che non sono riuscite ad accaparrarsi un biglietto per essere sulle tribune nel corso del weekend”.

Nel 2019 gli spettatori presenti in pista nel weekend messicano furono 345.694, con 138.435 nella sola giornata di domenica. Il ritorno della Formula 1 sul circuito Hermanos Rodriguez dopo un anno d’assenza, e la grande spinta garantita da Sergio Perez in Red Bull, dovrebbero portare il numero degli spettatori molto vicini alla soglia di 400.000 presenze, ovvero la quota raggiunta dalla Formula 1 due settimane fa ad Austin, per il GP Usa.

Con la differenza che la pista messicana è in città, con molti limiti da rispettare legati alla gestione dell’evento e con l’impossibilità di espandere l’area oltre i confini attuali. “L’unico modo per ospitare più pubblico – ha commentato ridendo un addetto ai lavori messicano – è disputare una seconda gara… il lunedì”.