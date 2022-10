F1 | Amarezza Binotto: "Questo weekend meritavamo la vittoria"

Il Gran Premio di Singapore per la Ferrari si conclude con il secondo posto firmato Charles Leclerc ed il terzo ottenuto da Carlos Sainz in attesa di capire cosa decideranno i commissari in merito alle infrazioni in regime di safety car commesse da Sergio Perez.

La scuderia di Maranello, che proprio a Singapore sperava di interrompere il digiuno di vittorie che dura dal GP d’Austria, lascia il tracciato di Marina Bay con un pizzico di delusione per un risultato inferiore alle aspettative.

Al termine di una gara lunghissima, intensa e piena di colpi di scena Mattia Binotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 HD per esprimere il suo punto di vista non solo in merito alla vicenda Perez, ma anche per analizzare la corsa disputata dai suoi piloti.

“Perez è stato chiamato a discutere non per una ma ben due singole infrazioni” ha spiegato Binotto. “In occasione di due safety car diverse ha commesso lo stesso errore ossia stare troppo distante dalla vettura. Se guardo a casi simili, come Giovinazzi nel 2020, il pilota è stato punito con 5 secondi e credo che il regolamento sportivo preveda 5 secondi, 10 oppure un drive through”.

Il fatto che la decisione non è stata presa nell’immediato è stato parzialmente giustificato da Binotto. Il team principal della Ferrari, però, ha voluto sottolineare come questa scelta abbia influenzato anche la gestione della parte finale della gara di Leclerc.

“Ci dispiace che la decisione non sia arrivata durante la gara perché questo ritardo ha influenzato non solo il podio ma anche la gestione della corsa stessa perché Charles, nel tentativo di stare vicino a Perez, ha inevitabilmente usurato le sue gomme”.

“Immagino che i commissari vogliano capire dal pilota e dal team cosa l’abbia spinto a guidare in modo diverso. Forse non volevano affrettare una decisione ed eventualmente sbagliare. Per questo si sono presi del tempo”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Binotto ha poi spiegato perché il monegasco sia partito male dalla pole e sia stato scavalcato subito da Perez ed ha voluto elogiare il lavoro commesso al muretto dagli strateghi.

“Quel che dispiace oggi è la partenza di Charles. Lui ha avuto un ottimo tempo di reazione, ma quando ha iniziato ad andare sull’acceleratore ha trovato poco grip e questo ha comportato il pattinamento delle ruote posteriori ed ha perso slancio verso la prima curva. Al pit è arrivato lungo, ma non credo che questo errore abbia influenzato più di tanto l’esito della gara”.

“Oggi la nostra vettura è andata bene ed anche Charles è andato bene. Credo che anche come muretto abbiamo preso le giuste decisioni. Siamo stati tra i primi a montare le slick in un momento dove la pista non era perfettamente asciutta, ma con questa scelta abbiamo spinto Perez a fermarsi ed abbiamo cercato di cambiare quelle che potevano essere le sorti della gara”.

Il team principal della Rossa ha successivamente spiegato le difficoltà vissute da un Sainz autore di una gara incolore, ma ha guardato il bicchiere mezzo pieno guardando al bottino di punti portato a casa al termine di una corsa complicata.

“Carlos ha avuto una buona partenza, ma poi la sua gara è stata difficile. Non sentiva bene la macchina, non aveva fiducia e non ha spinto al massimo. Detto ciò abbiamo ottenuto un buon bottino di punti in attesa di capire che decisioni prenderanno i commissari”.

Prima di congedarsi, Binotto ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal team in un finesettimana reso complicato dai pochi giri percorsi nella giornata di venerdì e non ha nascosto la propria delusione per una vittoria sfumata.

“Complessivamente è stato un weekend molto difficile. Venerdì non abbiamo girato molto, abbiamo messo a punto la vettura con pochi dati ma la monoposto si è comportata bene sia con l’asciutto che col bagnato”.

“Più che arrabbiato sono deluso perché è da un po' di tempo che cerchiamo la vittoria, ne abbiamo bisogno. Credo che questo weekend ce la meritavamo. Sono dispiaciuto per il risultato finale”.